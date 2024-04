MÉRIDA, México -. La periodista de CubaNet Camila Acosta fue detenida este domingo en Cárdenas por la Seguridad del Estado cuando se dirigía a visitar a unos familiares de presos políticos.

Acosta fue retenida en una estación de policía en Cárdenas por una hora y luego devuelta a su casa en La Habana por una caravana de patrullas.

La periodista no pudo llegar a la casa de los familiares a quienes entrevistaría para un trabajo periodístico y fue en su lugar trasladada en una patrulla desde Cárdenas al puente de Bacunayagua, en la frontera entre Matanzas y la capital.

“Me montaron en otra patrulla hasta el puente de Bacunayagua. En Bacunayagua, como a los diez minutos llegó otra patrulla, me montaron en esa otra patrulla hasta el punto de control de ahí, de la entrada de Guanabo, viniendo de Matanzas para acá. Y ahí me volvieron a bajar y me montaron en otra patrulla hasta aquí, hasta mi casa”, contó la periodista.

Acosta aseguró que sus captores no le dieron explicación alguna sobre las causas de la detención cuando la detuvieron en una piquera de Cárdenas junto al expreso político Pedro de la Caridad Álvarez Pedroso, quien reside en esa ciudad.

#Enseguida llegó una patrulla y un tipo de la seguridad del estado, y ya, sin más explicación, Camila, estás detenida. Y yo, pero ¿por qué no? Estás detenida, vamos, móntate en la patrulla. Y detuvieron a Pedro también”, relató.

Acosta lamentó que con la crisis que afronta el país siempre tengan combustible para la represión.

“Gastaron mucho combustible, eso sí, mucho combustible, que te da evidencia de que para la represión tienen todos los recursos disponibles. En una de las patrullas incluso tenía aire acondicionado”.

Asimismo, dijo que continuará firme en su trabajo de informar como periodista independiente.

“Pero nada, yo voy a volver, voy a volver. Si ellos se piensan que me hicieron algún daño. Lo que pasa es que para la próxima ocasión voy a tener que planificarlo con más discreción, prepararlo mejor, porque esto también fue de ahora para ahorita. Y nada, yo volveré a ver a esa gente, como dije en la transmisión, a darles mi abrazo, mi apoyo y también para seguir haciendo mi trabajo.

El viernes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció en su informe de medio año el acoso y la amenaza permanente a que están sometidos los pocos periodistas independientes cubanos.

Su informe destacó, entre otros, los casos de los colaboradores de CubaNet Camila Acosta, Anay Remón y José Luis Tan Estrada

