SAN LUIS POTOSÍ, México.- Las actrices Irela Bravo, Susana Pérez, Beatriz Valdés y Verónica López se unirán por primera vez en el escenario para dar vida a una pieza de teatro que promete ser un gran éxito.

La comedia Enemigas íntimas, que se estrenará en el Teatro Trail de Miami, será el espectáculo donde las cuatro artistas talentosas debuten juntas.

La pieza llega bajo la dirección del artista cubano Yusnel Suárez y con libreto del argentino Sergio Marcos y Martín Guerra.

“El encuentro entre cuatros amigas de toda la vida se convertirá en una montaña rusa de emociones cuando comienzan a revelarse increíbles secretos. Un juego de descubrimientos en el que se hablará de amor, de sexo, de amistad, de familia, de lealtad y traición y donde el humor, la ironía, el drama, el suspenso y la nostalgia por la juventud, harán que el espectador se emocione en todo momento”, recoge la reseña de la obra.

Se tratará de “una comedia exquisitamente divertida, magistralmente interpretada por cuatro de las más grandes actrices de la escena teatral de Miami”.

La descripción de la obra, en la página del teatro, incluye en lugar de Verónica López a Marisol Correa, aunque esta última no figura en el spot publicitario que ha lanzado OMG Studio Miami.

La noticia ha causado muchas expectativas y ha generado oleadas de comentarios de los apasionados del teatro y de seguidores de estas cuatro grandes cubanas.

“Las cuatros son espectaculares. Los actores cubanos de esa generación tienen un dominio de la actuación como nadie en este mundo indiscutiblemente. Las cadenas estadounidenses se han perdido durante todos estos años grandes talentos por no haber tenido a estas actrices”, escribieron en el post de Instagram.

Yuliet Cruz y otros actores cubanos expresaron su alegría por que se lleve a cabo tan ambicioso proyecto.

Enemigas íntimas ya estuvo en escena durante 10 temporadas en Argentina, Perú, México y Estados Unidos, esta nueva versión de Mujeres de ceniza vuelve ahora al teatro Trail de Miami con las caribeñas.

Este marcaría el regreso de Irela Bravo a los escenarios, desde que dejara Cuba para establecerse en Miami.

La reconocida actriz y presentadora cubana anunció públicamente que se quedaría en Estados Unidos, cumpliendo así el deseo de su madre.

Confesó que permanecería en Estados Unidos “por un largo tiempo”. La actriz también contó emocionada cómo su madre, de 94 años, le pidió que no regresara a Cuba.

“Desde el 2013 yo vengo aquí a Estados Unidos, siempre me han recibido con mucho cariño, con mucho amor, y yo siempre he regresado. Pero mi madre esta vez me dijo: ʻHija, este ciclo tienes que cerrarlo. Tú necesitas un cambio, ya tú no tienes tanto tiempo para esperanzas. Tienes que hacer que las cosas pasen”, confesó entre lágrimas la exconductora de Entre tú y yo.

La grave situación que atraviesa Cuba fue otra de las motivaciones que llevaron a la artista a cambiar de aires.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.