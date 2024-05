“Cuando él tuvo su oportunidad, no la aprovechó”: Kendry Morales sobre Marquetti

AREQUIPA, Perú – Kendry Morales, famoso expelotero cubano, reaccionó a las controversiales declaraciones hechas por el veterano Agustín Marquetti sobre los deportistas cubanos y su participación en Grandes Ligas.

Morales intervino en un debate de Swing Completo, publicado en Youtube, y mostró su descontento con algunas opiniones emitidas por Marquetti durante su entrevista con la periodista Julita Osendi.

En esa oportunidad, el Toletero de Alquízar habló sobre las recientes generaciones del Beisbol en Cuba. Según afirmó, en su época no se jugaba por dinero a diferencia de muchos peloteros que hoy lo hacen en Grandes Ligas y ganan millones de dólares por ello.

“Nosotros jugamos por conciencia a la pelota, por amor. Aquí la gente juega por millones. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos jugado aquí? Una pila de esos que no son peloteros en Cuba han venido para acá y son millonarios y las estrellas de Cuba los peloteros grandes de Cuba nunca vinieron, nunca se quedaron. Ni los Kindelán, ni los Pacheco, ni los Capiró, ni Medina ni Wilfredo”, dijo Marquetti.

“No es lo mismo jugar por conciencia que jugar por dinero. Desgraciadamente, el dinero mata la conciencia”, resaltó entonces y además hizo referencia a que su generación fue esa que “le tocó defender la Revolución desde el deporte”.

Al respecto, Kendry Morales, quién tiene experiencia en Grandes Ligas y actualmente reside en Estados Unidos, catalogó la postura del veterano expelotero como “una falta de respeto”, al tiempo que reconoció el talento de todas las figuras del deporte aludidas.

“Cuando él tuvo su oportunidad, no la aprovechó. Él se lo hubiera ganado [dinero] igualitico, igual que todos los peloteros que mencionó ¿Sabes que cosa es eso? Conciencia (…) Ellos tuvieron su momento y los muchachos nuevos de ahora tiene el de ellos”, comentó Morales.

Asimismo, señaló la imprudencia de deportistas con el “calibre” y “talento” de Marquetti que realizan comparaciones desafortunadas entre atletas, destacando la importancia de respetar las oportunidades y elecciones profesionales de cualquier individuo.

“Agustín Marquetti me dijo una vez que si yo le pagaba una cifra, que no voy a decir para que no se les caiga una muela o algo, él me enseñaba a batear”, agregó.

Oriundo del pueblo de Fomento, en Las Villas, Morales ha sido uno de los mejores bateadores antillanos que han pasado por las Ligas Mayores en los últimos años. Firmó contrato por seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles en diciembre del 2004 y debutó el 23 de mayo del 2006 conectando tres imparables, incluyendo un jonrón con tres carreras impulsadas.

Eventualmente, se retiró en EE.UU luego de 13 temporadas en las que militó con siete equipos de Grandes Ligas. Terminó su carrera con 213 cuadrangulares, 714 impulsadas, promedio de .265 y 1.289 imparables, siendo el quinto cubano con más batazos de cuatro esquinas en Grandes Ligas.

Antes de jugar en Grandes Ligas, Morales actuó en Cuba con el equipo Industriales y en su primera temporada ganó el galardón de Mejor Novato.