Una multitud con la camiseta de Argentina celebrando en las calles. Frente a pantalles gigantes, la madrugada transcurre con mucha gente llorando, eufórica, como si se se tratase del mejor día de sus vidas o el que habían esperado por décadas.

Eso no es todo. Recorrieron el mundo imágenes aún más sorprendentes: hinchas de la Albiceleste subidos sobre elefantes, otros cantando en español. El rostro de Messi por todos lados. Este escenario descrito no fue en Argentina sino a 17.000 kilómetros de distancia.

Se trata de Bangladesh, una nación asiática, que limita con India, Nepal, Bután y Myammar. Cuando la selección argentina, gana ellos viven el triunfo como propio. La emoción que se ve en el país asiático solo es comparable con lo que vivieron este domingo los propios argentinos.

La locura con el equipo de Messi es tal que la presentadora del canal de noticias de Bangladesh Somoy News decidió este fin de semana presentar el noticiero, vestida con una prenda inusual en el espacio: una camiseta de la selección de fútbol de Argentina.

“¡Sentí que me iba a dar un infarto! Aunque estaba confiado… sabía que iban a ganar la Copa. Messi no se merecía la Copa, la Copa se merecía a Messi”, contó a Antena 3 Aneek Majumder, un bangladesí de 25 años

“Estoy súper excitado. ¡Son los mejores! ¡Te amo Messi, te amo De María, te amo a todo el equipo y a la Argentina!”,así describió sus sentimientos este estudiante de Maestría de Ciencia y que resume de alguna manera un sentimiento colectivo.

¿Cómo dos países tan distantes geográfica y culturalmente comparten el mismo equipo de fútbol?

La hipótesis más aceptada es que locura por la selección de Argentina se gestó en Bangladesh durante el Mundial que se jugó en México en 1986.

Sí, el mismo Mundial donde Argentina se coronó como campeón del mundo con Diego Armando Maradona, que lideró a su equipo en la consecución del título. Los bangladeshes quedaron prendidos con el antiguo 10 albiceleste que en ese evento protagonizó su partido más memorable, el de la “mano de Dios” y el “gol del siglo” .

Ese juego fue precisamente contra Inglaterra, el país que había dominado por casi 200 años, hasta 1947, a la antigua India de la que era parte Bangladesh.

Supuestamente esta derrota a su colonizador fue lo que llevó a los asiáticos a hinchar por Argentina.

Aunque esta es la versión más difundida, Tamjidul Hoque, que estudia Derecho y escribe en la revista juvenil de Chattagram, de la empresa Daily Star, explica que no se trata solo de geopolítica.

A su entender también influyó que amaran el juego de antemano y que en los 80 empezaron a tener acceso a la televisión en color. “Así, la gente de todo el país pudo ver el Mundial 86. Ese fue el año en que los bangladesíes experimentaron la brillantez futbolística de la Argentina y nos enamoramos de inmediato”, dijo en entrevista al medio Telam. Luego, esa fascinación que sintieron por Maradona fue trasladada a Lionel Messi.

Tan venerado es el crack rosariano, que la diplomacia bangladesh tiene un sueño: llevar a Messi al pequeño país que celebra, a la par de los argentinos, cuando gana la Albiceleste.

https://www.youtube.com/watch?v=yMkB-9SAksE

