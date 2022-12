CDMX, México. – El pelotero cubano Cionel Pérez, quien actualmente juega para los Orioles de Baltimore, dejó claro en Twitter porque se negó a acudir al llamado de la Federación Cubana de Béisbol.

En los últimos días se conoció la convocatoria de peloteros cubanos con residencia en el extranjero al equipo nacional para el Clásico Mundial. Pérez fue uno de los que recibió la invitación, pero de inmediato la rechazó.

En su cuenta de Twitter el joven matancero escribió: “Acabo de ver una publicación con comentarios de personas muy sesgadas por una doctrina de más de 60 años. Elijo no participar por un gobierno que me llamó traidor, vendepatria, gusano y más cosas cuando salí de Cuba”.

Esta respuesta donde explica los motivos de su negativa vino luego de que el blog Swing completo publicara una nota el pasado jueves. En ella expusieron la publicación de Cionel Pérez, donde anunciaba que no acudiría al llamado y que había “dejado en visto” a “los comunistas”. En la sección de comentarios del blog, especializado en deporte, varios usuarios juzgaron la decisión del pelotero.

“Por qué tengo que jugar por un gobierno que censura todos los juegos de la MLB? ¿Por qué mi familia en Cuba no me puede ver jugar en mi temporada regular? Ah, pero ahora como les conviene que uno represente a esa dictadura se les olvidó todo lo que dijeron de mí”, cuestionó el atleta.

Deporte y política

Pérez, quien finalizó la temporada con una efectividad de 1.40, expresó no estar de acuerdo con la idea de que el deporte y la política no están relacionados. “El INDER es otro carnero más de los dirigentes y no lo voy a representar”.

El lanzador cerró su hilo diciendo: “Y quiero aclarar, soy cubano, siento por mi gente, también sufro todo lo que está pasando en Cuba, tengo familia, tengo abuelos, tengo tíos y tengo primos que aún viven en esa cárcel. Decirle no a representar mi país me duele en el alma, pero tengo mis valores morales bien claros”.

Recientemente el veterano pinareño Yuniesky Maya, quien juega en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana también rechazó al llamado de la Federación Cubana de Béisbol. Por otra parte, Yoenis Céspedes y Luis Robert sí dieron el ok a la invitación.

Cionel, el zurdo de 26 años, lanzó 57.2 entradas en 66 salidas. Terminó su mejor temporada con siete ganados, uno perdido y un salvamento. Ponchó a 55 y sobrepasó los 100 en su carrera en MLB.

