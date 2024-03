AREQUIPA, Perú – En una de las horas más aciagas de Cuba, los artistas urbanos Charly y Johayron dieron una entrevista al youtuber Dayanoti Show en el marco de una de sus presentaciones en La Florida, Estados Unidos.

Mientras se habló de trivialidades y halagos, el dúo se mostró dispuesto, pero el intercambio tuvo un fin amargo cuando se les pidió opinar sobre la situación actual de la Isla y las recientes protestas populares que exigen libertad, comida y corriente.

“¡No hagas esas preguntas, no, no! ¡Esto es música!”, dijo el manager de los artistas al intervenir en la conversación. “Por eso yo te pregunto antes de la entrevista, porque no puedes venir aquí a hacer esas preguntas hermano”.

Al tiempo que entrevistador y mánager discutían sobre el tema, por toda respuesta, Charly se acercó al lente de la cámara y sacó la lengua por varios segundos antes de abandonar la estancia.

Finalmente, a pesar del descontento del representante del dúo, Johayron accedió a enviar un mensaje al pueblo de Cuba. “Me acabo de bajar ahora mismo del avión, voy a revisar las redes sociales y te voy a responder”.

La respuesta nunca llegó, aunque el canal de Dayanoti Show muestra un audio grabado detrás de cámara del mánager en cuestión, quien le da al youtuber una clase de censura y manipulación informativa digna de las autoridades cubanas del diario oficial Granma.

“Cualquier cosa que ellos digan le puede afectar a su carrera y su familia en Cuba. Estás haciendo una pregunta que no contaste conmigo. Te estoy dando la cobertura de llegar a mis artistas y no estas siendo respetuoso. Tú tienes que hablar conmigo de lo que quieres que hablemos y yo te digo ‘manéjalo así o manéjalo asao’, ¿me entiendes?”, dijo el representante.

En el audio, el hombre reitera en varias ocasiones que ellos van a Estados Unidos “a cantar, no a hablar de política” y que los mensajes al pueblo ya los artistas lo darán en sus redes sociales.

En este caso, pareciera que la responsabilidad social que ofrece la popularidad y la influencia en miles de seguidores es buena para anunciar conciertos y vender entradas en Miami, pero se vuelve una afrenta a la hora de defender, o siquiera abordar, las preocupaciones y problemas de la masa de rostros que se perciben (a oscuras) en una tarima.

La lengua de Charly frente a una cámara, cuando segundos atrás se trataba el valor de un pueblo no logra desviar la atención de un tema que emana del hambre y el dolor de tanta gente. Un par de años de pseudocelebridad no te dotan del suficiente poder para servir al “Pan y Circo”.

Charly y Johayron. Este es el hombre nuevo. Que a nadie se le olvide que estos no quisieron ponerse de parte del pueblo cuando más se necesitaba. Ahora llénenle los conciertos.#CubaPaLaCalle #PanConBistec #oportunistas pic.twitter.com/2rNnbaQmzj — Roberto San Martín (@rocamadur) March 19, 2024

El silencio cómplice deja de ser una opción para los artistas que salen de un pueblo tras 65 años de dictadura. No se responde en Estados Unidos con el nivel de enajenación artística que ofrece la burbuja de la prensa en La Habana.

Mientras Charly y Johayron evadían tocar el tema de las manifestaciones, varios artistas fuera y dentro de la Isla enviaron su mensaje de apoyo al pueblo cubano y exhortaron a los militares a que protejan, no repriman, los reclamos legítimos de un país en crisis.

Al respecto, Daniel Romero (actor), Haydée Milanés (cantante y compositora), Leoni Torres (cantante), Zoe Valdés (Escritora), La Diosa (cantante), Juan Manuel Cao (periodista y escritor), Lilo Vilaplana (cineasta), Jennifer Rodríguez (actriz), Boris Larramendi (Cantautor), Carlos Massola (actor), fueron algunos de los que se pronunciaron en los últimos días.

Ya escribió José Martí una vez: “Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres”. Luego, bueno pues también están Charly y Johayron.

