Cancelan juego de pelota entre Artemisa y Pinar del Río por falta de combustible

AREQUIPA, Perú – El juego de pelota entre los equipos de Artemisa y Pinar del Río fue cancelado este martes debido a la altura de la hierba en el estadio y la llegada tardía de combustible.

El hecho trascendió en la página de Facebook del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Pinar y fue replicado en el perfil del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso.

“Se suspende el juego de béisbol pactado para hoy entre los Vegueros y Artemisa en el Capitán San Luís de Vuelta Abajo por la situación que presenta el terreno por las intensas lluvias”, señala la publicación del INDER.

Asimismo, el texto informa que a partir de este miércoles se jugará doble desde las 10: 00 AM si las condiciones climatológicas lo permiten.

Esta no es la primera vez que la falta de combustible afecta el desarrollo deportivo en la Isla, en especial de la actual Serie Nacional de Béisbol.

Varios eventos de este tipo han marcado las últimas semanas, como por ejemplo la cancelación en mayo del juego entre Isla de la Juventud y Villa Clara.

De acuerdo con lo reportado por el medio independiente Swing Completo, los equipos no pudieron enfrentarse debido a problemas con el transporte, lo que dejó un marcador de 0-0 para esa jornada.

Otro hecho, además, acaparó la atención en redes sociales. El equipo de Matanzas, que se enfrentó también en mayo al de Santiago de Cuba, pasó largas jornadas de apagón que impidieron el descanso de los atletas.

Los Cocodrilos fueron hospedados en el Hotel Costa Morena, de Santiago, donde no hubo corriente entre las 2:00 pm y 6:00 pm la víspera del torneo y tampoco tuvieron electricidad entre las 2:00 am y 7:00 am del propio día del partido, por una “falla”.