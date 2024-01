SAN LUIS POTOSÍ, México.- La demanda de comedores sociales en Cuba ha aumentado en medio de la infausta crisis económica en que están sumidos los cubanos.

En su mayoría, quienes buscan un pequeño plato de sopa en estos comedores son jubilados que no pueden, con su pensión, poner comida en su casa.

Se trata de una alternativa del régimen cubano para entregar exiguas porciones de comida a aquellos a quienes no les provee un sustento suficiente para sobrevivir.

De acuerdo con un reportaje de Reuters, cada día el proyecto de Quisicuaba recibe 30, 40 o 50 casos nuevos. En total, atienden a unas 4.000 personas al día.

“Damos de comer a todo el que llega… no hay condiciones. No preguntamos cuánto ganan y no cobramos nada”, dijo el coordinador de logística de Quisicuaba, Octavio Domínguez.

En la información ofrecida al medio de prensa, puntualizó que muchos de los que llegan al comedor sufren problemas relacionados con la nutrición, la salud o adicciones, agravados por la crisis económica.

El texto alude al testimonio de una cubana, expsicóloga de 60 años, que se ganaba la vida vendiendo planes de telefonía móvil, pero una tubería de aguas residuales de su oficina se rompió y debió dejar de trabajar.

Habiendo visto reducirse sus ingresos a cero, acude a Quisicuaba con su familia para tener alimentos que llevar a sus estómagos.

Comedor… ¿gratis?

Con tono triunfalista, los entrevistados -y el texto- defienden Quisicuaba, un proyecto comunitario con fines caritativos que con apoyo gubernamental y de instituciones religiosas funciona en Centro Habana.

El espacio, dirigido por un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha servido al régimen comunista para fines de propaganda.

Promocionado como un proyecto apoyado por el gobierno, este y otros lugares donde operan comedores sociales pretenden ser, irónicamente, la “solución” al problema que provoca el propio poder gubernamental.

Con las escasas pensiones (la mínima establecida en 1.528CUP) y los elevados precios, los cubanos no tienen cómo pagar el costo de la vida en la actualidad.

Aunque solo se habla en el texto de Quisicuaba (¿gratuito?), no se refieren al resto de los comedores comunitarios que años atrás costaban 5 pesos y han visto aumentar su valor 130%.

