Ciudad de México, México.- Un fotógrafo cubano fue asesinado dentro de su casa presuntamente para robarle en la pasada noche. El hecho ocurrió en la provincia Guantánamo.

El periodista cubano Miguel Reyes Mendoza reportó el hecho y escribió un emotivo mensaje en su página de Facebook. “Ahora, no le tocaba su partida, pero se impuso la crueldad. Vuela alto y con mucha luz para tus seres queridos”, dijo.

La víctima era muy conocida en la localidad porque trabajaba como fotógrafo de eventos sociales desde muchos años atrás. Según los comentarios que han trascendido en redes, aparentemente su agresor o agresores buscaban abrir una caja fuerte que tenía en su vivienda.

En una imagen compartida por el reportero oficialista, se ve la policía en la residencia del fotógrafo en la calle Narciso López de Guantánamo.

Al conocerse la muerte de Orlando, muchos amigos y vecinos dejaron sus condolencias en las redes. Por su parte la internauta Karla Suset Elías también cuestionó la ola de violencia que se vive en Cuba actualmente. “Y yo pregunto: ¿Ya esto se ha vuelto un deporte? ¿Un entretenimiento? ¿Dónde está la justicia en este país? ¿En dónde estamos viviendo? Ya cualquiera mata y no pasa nada. Mientras no se tomen medidas, mientras no se cumplan las condenas, mientras los dirigentes no estén concentrados en lo que realmente importa, seguiremos viviendo un infierno, porque ya ni dormir tranquilo uno puede. ¿Hasta cuándo Cuba? Como dueles”, escribió.

Del mismo modo, otras personas apuntaron que ni siquiera la tranquilidad ciudadana se había logrado conservar en una época de tantas carencias y dificultades.

Violencia en Cuba

El reporte de actos violentos, incluso de asesinatos, han escalado en los últimos meses en Cuba. Cada vez son más frecuentes los asaltos para robar vehículos, dinero, teléfonos.

Sin embargo, el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), negó el el aumento de la delincuencia en la Isla y culpó a la prensa independiente de difundir noticias falsas sobre el tema.

En un texto publicado, el medio oficialista denunció “la fabricación, desde el espacio virtual, de un presunto escenario de inestabilidad, desconfianza e inseguridad es cada vez más priorizado en los planes subversivos del enemigo”, cuyo objetivo consiste en “desacreditar el prestigio internacional de Cuba como destino turístico seguro, para golpear una de las principales fuentes económicas del país”.

Según el periódico estatal, detrás de esos esfuerzos se encuentra la mano del imperio, o sea: el gobierno de Estados Unidos.

Un discurso similar apuntó el dictador Miguel Díaz-Canel, jornadas atrás cuando le restó importancia a la violencia en el país.

“Hay un manifiesto empeño imperial de crear un clima de inseguridad y de desconfianza ciudadana que fracture la unidad popular en nuestro país. Por eso, constantemente se exagera cualquier hecho delictivo, fundamentalmente los casos con violencia y, en particular, los de violencia de género”, dijo el mandatario cuando se registran 53 feminicidios en lo que va de año.

