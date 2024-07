AREQUIPA, Perú – El cubano Ángel García, más conocido como “Antolín el Pichón”, es uno de los humoristas más populares de la Isla. Si bien actualmente reside en Estados Unidos, desde mucho antes de emigrar, el artista no aparecía en la Televisión Cubana.

En el año 2020, Antolín apareció en uno de los programas de La Casa de Maka, en Youtube, donde explicó las circunstancias de su salida de los medios cubanos.

El hecho involucró la influencia de las autoridades culturales del régimen cubano. Según explicó el comediante, alrededor del 2017 el director Víctor Torres le mostró los resultados de una presunta encuesta hecha al público que afirmaba que su trabajo no gustaba en la Isla.

Pocos meses antes, otro conocido director televisivo, José Miguel Mena, responsable de espacios como Palmas y Cañas, ya le había advertido del descontento de las altas instancias con algunas posturas y críticas político-social que hacía Antolín por medio de la comedia.

“Me dijo: ‘Oye están sacándote la luz amarilla’. Esa es la de tienes que parar”, contó el humorista.

Por aquellos tiempos Ángel García estelarizaba un programa humorístico con frecuencia semanal titulado No quiero llanto, donde buena parte de sus textos eran improvisados.

Como es característico en su trabajo, el humor de Antolín ha estado marcado por la naturalidad del personaje campesino y el witty banter (broma ingeniosa), una técnica de conversación con respuestas rápidas, juguetonas, inteligentes y que dinamizan las interacciones.

“Si el que me mandó la encuesta me dice eso en medio del programa le digo ‘ven y grábalo tú’, y hasta ahí llego (…) Me importa porque me gusta que el público de Cuba me vea trabajando, pero sé que esas son cositas de pasillo parecido a lo que le pasó a Jorge Martínez”, dijo García.

Eventualmente, el espacio No quiero llanto, tildado también en el supuesto sondeo de “mal gusto”, se canceló. De acuerdo con Antolín, no lo llamaron más para trabajar en televisión.

La desaparición de Ángel García de la pequeña pantalla contrasta con la popularidad que gozan sus personajes dentro de la audiencia cubana fuera y dentro de la Isla, desde “el Guajiro de Manaca” hasta “la Pía”, la diva enajenada.

Asimismo, el artista cuenta con el respecto y cariño de sus colegas y gremio, llegando a ser catalogado por el legendario cómico Guillermo Álvarez Guedes como “lo más puro que ha venido del humorismo cubano”.

Nacido en el año 1953 en Villa Clara, el talento de Ángel García en sus más de 70 años de vida le han merecido créditos en varios de los espacios más hilarantes de la historia de la televisión en Cuba, incluido Sabadazo, hito del entretenimiento de los años 90.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.