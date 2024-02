AREQUIPA, Perú – Un anciano excombatiente y retirado de los órganos de la Seguridad del Estado (SE) identificado como Ulises Pérez Cuevas, lamentó la desidia de las autoridades cubanas y que su pensión no le alcance para vivir, según informó en X (antes Twitter) el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Un video de OCDH muestra a Pérez Cuevas sentado en una acera con aspecto desaliñado, comiendo un pedazo de pan al tiempo que cuenta su historia de vida.

“A los 14 años yo estaba en la clandestinidad y me mandaron para La Habana después del triunfo de la Revolución a pasar un curso de Contrainteligencia en el campamento de Columbia. Ahí me hice agente de la SE y entonces me mandaron a cumplir esa misión en Vietnam, Laos y Camboya. Estuve un año en cada país de esos”, contó el anciano.

Según el exagente de la SE, no está bien atendido, por lo que se dirigió a la Asociación de Combatientes para averiguar por qué le están pagando tan poco.

“Me prometieron que iban a revisar eso. Yo estoy pasando hambre, porque 1.500 pesos aquí no alcanzan para comer. El problema es que todo está muy caro”, explicó Pérez Cuevas.

El anciano también mostró sus insatisfacciones con la canasta básica que raciona el régimen cubano a través de la libreta. Al respecto, dijo que apenas había recibido arroz y azúcar desde que empezara el año.

“A la carnicería no ha llegado nada. O sea, que estamos pasando hambre. Con cinco libras de arroz, y yo que cojo dos más adicionales, no me alcanza el arroz. Esto está muy, muy mal”.

A pesar de que el excombatiente también acude a un comedor social, la mala calidad y baja cantidad de las raciones que allí le venden, no logra solventar la inseguridad alimentaria que atraviesa.

“Yo como en un comedor de viejos y ahí me dan un poquito de chícharos y un poquito de arroz para por la mañana y por la tarde. Adicionalmente, me venden diez pesos de caldosa, que no es caldosa, es un poco de agua que parece caldosa”.

Anciano ex combatiente y retirado de los órganos de la Seguridad del Estado, que cumplió misiones internacionalistas como espía, comenta sobre su lamentable estado y nivel de miseria por falta de atención del gobierno#SOSCuba #CubaTieneQueCambiar #CubaNoEsComoTeLaCuentan #Cuba pic.twitter.com/h4FopTqP7G — Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) February 20, 2024

En contraste a los bajos salarios que reciben muchos excombatientes como Pérez Cuevas, el régimen cubano ingresó entre 4.800 y 9.600 millones de dólares en los 16 años de conflicto en Angola con el pago mensual de unos 1.000 dólares por soldado y 2.000 dólares por oficial, sin contar sus ingresos por el saqueo de marfil, diamantes, maderas preciosas y otros activos africanos, según indicó la investigadora María C. Werlau en un artículo publicado en el medio Infobae del pasado noviembre.

En dicha nota, Werlau señala cómo la intervención del Gobierno cubano en operaciones bélicas alrededor del mundo siempre ha supuesto uno de sus negocios rentables gracias al empleo de jóvenes del Servicio Militar Activo, de carácter obligatorio en la Isla.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.