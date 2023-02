Ciudad de México, México.-La agonía de María de los Ángeles Pérez González y su familia comenzó en la madrugada del 18 de enero cuando llegó con su madre anciana al cuerpo de guardia del Hospital Provincial de Cienfuegos.

Evangelina llegó al centro médico con una pielonefritis aguda severa (infección urinaria que se define como la presencia de gérmenes en la orina). Su estado era grave y estaba a punto de hacer un fallo renal. Además sufría muchos dolores y estaba deshidratada por los vómitos.

Su hija narró en sus redes sociales que los análisis de orina de la anciana arrojaron “campos cubiertos de bacterias, campos cubiertos de leucocitos, fuertes trazas de albumena”. Además tenía sangre en la orina. Aún así, la doctora al verla le aseguró a María que la anciana no tenía criterio de ingreso, que la iban a hidratar un poco, a inyectarle un diclofenaco y podía regresar para la casa a morir.

La especialista le confesó que la situación del antibiótico endovenoso, que era lo que necesitaba “estaba muy difícil”.

María de los Ángeles se negó a llevarse a su madre porque sabía que era condenarla a muerte sin luchar siquiera. Gracias a sus reclamos finalmente la ingresaron con indicación de aplicarle un medicamento llamado cefotaxima.

“Tristemente la acabaron a pinchazos porque trataron de canalizarle la vena con una aguja de jeringuilla hipodérmica”. No había trocar, cuyo precio hoy en el mercado informal sobrepasa los mil pesos.

En la mañana, cuando le correspondía el antibiótico, la enfermera le comenta a María que se acabó. Luego la doctora le explicó que a las 12 del mediodía un grupo de médicos se reunía y decidían a quiénes aplicar el medicamento endovenoso. No hay para todo el mundo, así que los galenos no tienen otra opción qué seleccionar entre sus pacientes a quién dejarán vivir y quién no tendrá la misma oportunidad.

“En ese sorteo mi mamá no fue seleccionada y lamentablemente comenzó a agravarse. Horas más tarde, en la madrugada del 19 de enero, fue reportada fallecida”.

A su hija ni siquiera la dejaron despedirse en terapia, a donde la anciana entró moribunda pero consciente, y sin posibilidades de recuperación.

María de los Ángeles desde sus redes ha alertado a otros para que no sufran lo mismo que su familia : “ Toda persona que tenga un familiar enfermo, con posibilidades de necesitar antibiótico endovenoso, traten de buscarlo ustedes mismos por alguna vía”.

Mientras vemos cómo levantan un hotel tras otro y exportan las medicinas que se producen en el país, siguen reportándose muertes en los hospitales por falta de recursos.

En enero, en Artemisa, falleció una adolescente de 15 años que ingresó con dengue hemorrágico. Ella necesitaba vitamina K, Omeprazol inyectable y Fenitoína en ámpulas, medicamentos que no había en el hospital.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.