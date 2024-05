Ana Fidelia Quirós: “No veo a los deportistas de estos tiempos con la misma entereza”

AREQUIPA, Perú – La reconocida exatleta cubana Ana Fidelia Quirós ofreció una entrevista a la periodista Julita Osendi que fue publicada este lunes en Cibercuba. La otrora deportista conversó sobre su carrera, las carencias en la Isla y las nuevas generaciones de jugadores.

Con relación al actual estado del atletismo en la Isla, Quirós señaló que existía el talento. Asimismo, resaltó que “para nadie es un secreto” que en los últimos años el deporte cubano pasa por momentos difíciles.

“Por carencias disímiles, no hay implementos deportivos, no hay recuperantes para los atletas, no hay bases para los entrenamientos, no hay financiamientos”, dijo la exdeportista nacida en Palma Soriano, Santiago de Cuba.

Según la entrevistada, las carencias del deporte cubano son algo innegable, “no se puede ocultar porque es la realidad”. Al respecto, comentó que en muchas ocasiones esas dificultados han sido manifestadas a las autoridades y son del conocimiento de atletas y entrenadores.

“Pero una cosa que dista mucho de estas deficiencias es que no veo a los deportistas de estos tiempos con la misma garra, con la misma disciplina ni con esa entereza que teníamos los atletas de mi tiempo que, a pesar de nuestras dificultades, nos crecíamos, nos sobreponíamos”.

Sobre los nuevos atletas de Cuba, Ana Fidelia Quirós comentó que carecen de buena disposición para el sacrificio e interés por resultados. “No dan todo de sí, más allá de las deficiencias y dificultades que pueden existir”, afirmó.

El texto también contiene un recorrido por la carrera deportiva de Quirós, quien inició durante la niñez en su pueblo natal hace 50 años (1974) y llegó a ser elegida como la mejor atleta del mundo según la IAFF en 1989, luego de 39 carreras consecutivas sin perder.

Otros triunfos de la destacada exatleta cubana incluyen marcas en mundiales, Juegos Centroamericanos y Olímpicos, como las celebrados en Atenas 2004.

Sin embargo, la vida de Ana Fidelia Quirós también ha estado marcada por los reveses, como un accidente en enero de 1993 donde la deportista sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en 38% de su cuerpo.

“Parecía imposible regresar al deporte. Incluso, mi vida estuvo en peligro”, recuerda la exatleta. No obstante, entre cirugías, perseverancia y entrenamiento, fue posible volver a competir.

(Foto: Cubadebate)

Igual dedicación ha mostrado la famosa exdeportista a la figura del dictador Fidel Castro, al punto de declarase “fidelista”, y llegar a obsesionarse con que sus hijos pequeños tuvieran una fotografía con el mayor tirano de la Isla.

Un artículo del medio estatal Cubadebate publicado en 2017 asegura que la espina más grande que le queda a Quirós en su relación con Fidel es no haberlo podido ver desde el 2006, tras haber enfermado.

“Yo soy también una hija de Fidel, quizás no biológica, pero sí espiritual”, dijo entonces la deportista.

Actualmente Quirós se encuentra retirada, pero sigue involucrada con el deporte en la Isla. “Colaboro en todo lo que pueda con nuestra Federación”, añade.

(Captura de pantalla: anafidelia.quiros – Instagram)

Está casada con Ricardo Rolle, un italiano emprendedor con el cual tiene una relación desde hace 26 años y es padre de sus dos hijos, Carla Fidelia y Alberto, ambos residentes fuera de Cuba.

Por su parte, Ana Fidelia Quirós dice que vive un tiempo en Italia y otro en la Isla, donde está su madre. Afirma también que su familia sigue siendo “la del atletismo cubano”.