Ciudad de México, México- Ángel Delgado, exesposo de la manifestante del 11 de julio Lisandra Góngora ha sido amenazado por la Seguridad del Estado con retirarle la custodia de sus cuatros hijos en común.

Recientemente dos agentes del mencionado órgano visitaron a Delgado para presionarlo, según publicó ADNCuba. El medio tuvo acceso a un video del opositor Julio Góngora, primo de Lizandra, donde expone los hechos.

“Ustedes no se cansan, no tienen vergüenza ni principios. A mi prima Lizandra Góngora le meten 14 años por manifestarse, incluso sabiendo que tiene cinco hijos y que muchas noches no pueden dormir, y piden por su mamá. Ustedes ayer citaron a Ángel para amenazarlo con sus niños, estuvieron en su casa en un momento en que él no estaba y esos niños están traumados” contó.

Desde que Lisandra fue detenida tras las multitudinarias manifestaciones de 2021, Delgado además de cuidar a los niños se ha mantenido denunciando las violaciones contra ella y exigiendo su liberación. Por tal motivo es hostigado por la policía política que busca silenciarlo.

Esta no es la primera vez que recurren a amenazas para callar a la opositora y su familia. El año pasado en una carta escrita con su puño y letra, y la cual fue difundida a través de las redes sociales, Góngora contó que un Fiscal, al que ella identificó como “Chabeco”, la amenazó con quitar a su exmarido la custodia de sus hijos. La respuesta de ella ante todos los chantajes ha sido denunciarlos y sostener que ella no negocia con la dictadura.

Tres meses atrás, el exesposo de Góngora denunció las arbitrariedades que sufre ella en prisión, donde le han decomisado ropa y alimentos de modo injustificado. También allí la han amenazado con que si sigue denunciando en sus llamadas, no será seleccionado para un posible indulto y deberá cumplir su pena completa.

Góngora se encuentra confinada en la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, donde cumple una sanción de 14 años por manifestarse en Güira de Melena. Se le acusa de haber atacado una tienda en MLC, aunque las imágenes solo la muestran en las afueras del centro. Lo que sí hizo Góngora fue salir a pedir el cese de la dictadura en Cuba, como había hecho periódicamente en sus directas antes de lanzarse a la calle.

Lisandra tiene una quinta hija que la cuida su madre en la Isla de la Juventud. Actualmente cinco menores de edad han sido separados de su madre.

