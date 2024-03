El destacado rapero cubano Aldo Roberto Rodríguez Baquero, Al2 El Aldeano, cumple este 17 de marzo 41 años.

Acá van algunos datos sobre su vida y obra de los que quizá no estabas enterado.

Inicios

Antes de comenzar su carrera como artista de rap, Aldo practicó natación y estudió saxofón en el conversatorio en la escuela vocacional Samuel Saumell de La Habana.

“Empecé primero escribiendo con un amigo, William, que acababa de salir de la prisión; después, hace seis años, conocí a Bian Rodríguez Gala, el B, y empezamos a ser Los Aldeanos”, decía sobre sus inicios en una entrevista de 2009.

En 2003, precisamente funda junto a El B Los aldeanos, que pronto se convertiría en la agrupación de rap más escuchada en Cuba debido a sus líricas contestatarias y antigubernamentales.

Volver a cantar en Cuba

Si alguna vez volviera a cantar en una Cuba libre Aldo interpretaría en principio los temas “Tiranosaurio”, “Habana con los Zafiros”, “Nos achicharraron”, “Miseria humana”, según contaba en una entrevista a Árbol Invertido.

Asimismo, sus amigos Yamil, y su grupo Deja Vú, y sobre todo Silvito El Libre no podrían faltar ese día.

Tatuajes

En la misma entrevista, Aldo contaba que sus tatuajes son entre otros los nombres de sus hijos el retrato de algún familiar o de su abuela.

“No hay nada del otro mundo. Ah, tengo una libreta de abastecimiento tatuada, para que nunca se me olvide, para tenerla ahí y recordar que crecí con eso. Y tengo un tatuaje en una pierna que dice ‘Policía singao’”, decía.

Portada de The New York Times

En 2006, el dúo le fue dedicada la portada de la sección de Entretenimiento de The New York Times. El artículo titulado “Cuba’s Rap Vanguard Reaches Beyond the Party Line” fue un impulso para la consolidación de la fama internacional de los artistas

“No estamos de acuerdo con ningún sistema político, ni el de aquí ni el de ustedes. Queremos libertad y libertad”, declaraba Aldo en el artículo del periódico estadounidense.

Separación de Los Aldeanos

Aunque las causas de la separación de Los Aldeanos no se han hecho públicas, lo cierto es que el dúo no terminó en los mejores términos. Aldo y El B se separaron luego de 10 años de Aldeanos y decidieron impulsar sus carreras en solitario.

“Por el público hemos hecho muchas cosas que no queríamos hacer, yo no estoy dispuesto a hacer nada, ¿por qué vamos a forzar una cosa que ya no nos sale del corazón? Ni él ni yo tenemos el deseo de cantar juntos y el público no va a recibir esa energía que espera”, decía El B sobre una posible reunión del dúo.

“Díaz-Canel, singao”

La frase que los opositores del régimen de La Habana han tomado como bandera proviene de “Diazka”, una canción de Aldo y Silvito El Libre.

La frase, según contó Aldo en una entrevista, surgió en un concierto en Colombia donde pidió a los fans que la ripostaran a coro.

“Lógicamente nadie sabe quién es Díaz-Canel, de Cuba la gente sabe quién es Fidel Castro (…) Entonces cuando yo diga su nombre ustedes me ayudan a decirle esta ofensa hermosa, y así fue”, contó en una entrevista con los Pichy Boys.

Adicción

Tras superar hace 10 años su adicción a las drogas, Aldo aboga en sus redes y declaraciones por una vida sana y sin dependencias químicas.

En 2015, estrenó el tema “Confesión”, “para ayudar a todos los que son adictos, y a “los familiares y amigos que sufren su estado de dependencia”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.