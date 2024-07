AREQUIPA, Perú – Aleida Guevara March, hija del Che Guevara y vocera del régimen castrista, fue entrevistada en diciembre de 2023 por el espacio comunicacional Voces en Lucha. Durante la conversación, publicada este martes, habló sobre la crisis existente en Cuba, los bajos salarios que paga el Estado y los altos precios de alimentos.

Según la hija del guerrillero argentino, en Cuba existe un “serio” problema económico pues cuando se eliminó el CUC, el anterior peso convertible, “los economistas no dieron pie con bola” y ahora, además de la moneda nacional, existen otras cuatro, incluyendo el dólar y el euro.

Guevara March, quien es médico pediatra retirada, dice que su salario es de poco más de 4.000 pesos (aproximadamente 12 dólares en el mercado informal), el cual en el contexto actual cubano, es insuficiente para comprar la canasta básica de una persona.

“Un queso te cuesta 7.000 (20 dólares), un cartón de huevos llegó a costar 3.000 (9 dólares), ahora está bajando. Pero dime, o como huevo o hago otra cosa, pero todo no puedo, no es posible”, señala la vocera de la dictadura, cuyo origen y vínculos con los Castro le permiten una vida de privilegios y viajes fuera de la Isla.

En este momento la situación económica en Cuba es “muy, muy difícil”, agrega Guevara March, procurando una imagen de ciudadana común que atraviesa las mismas vicisitudes del pueblo.

“El salario que percibimos los trabajadores del Estado no da para vivir y eso es un serio problema en una sociedad socialista. Hay que resolver eso. No sé si aumentando el salario. Creo que no, lo correcto sería controlar los precios”, aseguró.

La hija del Che, quien en mayo pasado ofreció declaraciones sobre el sector privado en Cuba y los riesgos que en su opinión encierran las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, en esta oportunidad volvió a arremeter contra los actores no estatales de la economía.

“Alguna gente dice: ‘pero si se controlan los precios las mipymes dejarían de importar’. ¡Bueno pues que dejen de importar! Si nosotros cuando el período especial vivimos sin esas importaciones y vivimos mejor en ese sentido. Todos teníamos carencias, todos teníamos necesidad, pero era parejo”, destacó.

Guevara March batalla contra las desigualdades en la Isla, por décadas una quimera del sistema comunista en Cuba. Ante esa realidad, la doctora pediatra prefiere estandarizar la miseria y carencias en la Isla. Ene se sentido, par de meses atrás alertó que el sector privado en la Isla es fuente de divergencias.

“Estas actividades están creando problemas porque muchas veces importan directamente bienes comprados en dólares, que convertidos a pesos cuestan demasiado para el pueblo cubano”, explicó.

En los últimos meses varias declaraciones de Aleida Guevara March han generado revuelo en las redes sociales.

Luego de su participación el pasado febrero en el Foro Social Mundial, en Nepal, representando a la Isla, anunció que a finales de mayo asistiría a un evento, sin mayores detalles, en Corea del Sur. “Es la primera vez que invitan a un comunista a hablar”, se regodeó.

Asimismo, tras el violento ataque del grupo terrorista palestino Hamas contra Israel y las acciones de represalia ejecutadas por este último estado, la cubana emitió un mensaje dirigido a los gobiernos árabes.

“Los pueblos del mundo árabe… qué esperan, qué están esperando ustedes. Nosotros estamos lejos, a kilómetros de distancia, pero ustedes están allí, y hoy es con Gaza, con Palestina, y mañana con quién será. Si ustedes permiten que Israel siga haciendo lo que desea, dónde va a parar esto. ¿Están pensando realmente? Tienen que ser unidos como pueblo. Ustedes están defendiendo su sangre, su cultura, su vida, no pueden olvidar eso”, declaró.

Guevara se refirió a Israel como “lo peor de la humanidad” y días después secundó las palabras de Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro, cuando en un encuentro público en la Universidad de la Habana exhortó a hacer “presiones mucho más agudas, más radicales” contra Israel.

“Hay que ir a algo más. (…) Soy médico pediatra y puedo actuar. No hay problema ninguno. Pero además de eso, disparo bastante bien. Tengo buena puntería y estoy entrenada militarmente, porque vengo de una escuela militar. Por tanto y demás, estoy a su disposición”, destacó la hija del guerrillero.

