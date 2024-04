AREQUIPA, Perú – Más que un trabajo como medio para vivir, la actriz cubana Yaremis Pérez ha dedicado su vida a la profesión. Este 2 de abril, la joven está de cumpleaños y CubaNet comparte algunos datos de su trayectoria que la llevaron a convertirse en una de los rostros más populares en la Isla.

Inicios en el arte

Nacida el 2 de abril en San Antonio de los Baños, Yaremis descubrió su pasión por la actuación desde temprana edad mientras formaba parte del grupo de teatro “Sombrerito de Plumas”, perteneciente a la casa de cultura de su pueblo natal.

Desde su infancia, Yaremis estuvo rodeada del ambiente artístico gracias al trabajo de su padre, quien era profesor de fotografía en la Escuela Internacional de Cine y Televisión.

Así pues, la pequeña creció entre actores, cámaras y luces, con lo cual fue casi su destino natural tomar la decisión de seguir una carrera en el mundo del espectáculo.

Formación

Yaremis Pérez conoce las bondades de la formación académica, a la cual ha querido dedicarle tiempo y esfuerzo.

Su paso por centros reconocidos en Cuba como la Escuela Nacional de Arte (ENA) y en el Instituto Superior de Arte (ISA), la ayudaron a perfeccionar sus habilidades actuales.

Sucedió también que mientras aún era estudiante en el ISA, recibió una propuesta del profesor Fernando Hechavarría que fomentó todavía más su experiencia. Tras aceptarla, Yaremis Pérez comenzó a dar clases junto a él ENA. Nada como enseñar, para aprender.

La pequeña pantalla

La mayoría del público cubano conoció por primera vez a Yaremis en televisión, cuando la joven formó parte de la serie juvenil Doble Juego, donde sorprendió por sus capacidades interpretativa y magnetismo en cámara.

Desde entonces a la fecha la actriz cubana se ha desdoblado en disímiles producciones en la Isla. Intervino en SOS Academia (2013), Latidos compartidos (2015) y De amores y esperanzas (2017-2018).

Igualmente, como parte del séptimo arte, Yaremis fue actriz y directora de casting para el filme Inocencia (2018).

“Hice una princesa que practicaba kung fu, me tuve que acostar en caballos, dar patadas y piñazos, tirarme de ventanas a cinco metros de altura. He bailado y cantado, he hecho comedia, he hecho de guajira (…)”, dijo la artista en una entrevista concedida a la Asociación Hermanos Saíz, donde habló sobre el disfrute de cada una de sus experiencias en el mundo de la interpretación.

Presentadora

Su trabajo en la pequeña pantalla no se ha limitado a la actuación, toda vez que Yaremis también ha figurado con su naturalidad y simpatía en el rol de presentadora en varios espacios en la Isla.

La revista juvenil cinematográfica Somos Multitud fue su punto de partida en la conducción. Además, en 2016 se convirtió en conductora de Pensado en 3D, destinado al mundo de las tecnologías y la televisión para los jóvenes.

Por otro lado, se ha podido ver en otros programas como Ritmo Clip y La música en el cine, ambos más orientados hacia el público melómano y aquellos apasionados de los compases y melodías.

Últimos trabajos

A diferencia de otros artistas, Yaremis Pérez no tiene preferencia por un tipo específico de personaje. Según ha comentado en varias ocasiones, lo que realmente le importa es sean tridimensionales, con virtudes y defectos, como seres humanos reales. Por esa razón la hemos visto en papeles que van desde la comedia, hasta el drama.

Precisamente uno de sus últimos personajes y una de sus actuaciones más redondas fue el de María varelo, basado en la vida real de “la Gran Dama de la Radio” en Cuba durante el siglo XX.

Yaremis interpretó a la famosa artista en la telenovela El derecho de soñar por unos siete episodios. Su magistral trabajo sirvió para rescatar el interés del público en la Isla por figuras cimeras de la cultura nacional de antaño.

“Para mí ha sido un lujazo, un regalo de sus creadores, de mi carrera y de la vida, interpretar a María Valero, una figura enigmática, una leyenda. Al investigar cada faceta de su historia y su legado, surgió el emocionante desafío de reencarnarla. Era importante para mí rendirle un digno homenaje a través de mi interpretación, en especial, al tratarse de un personaje real”, resaltó Yaremis Pérez en una entrevista para la revista Alma Mater.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.