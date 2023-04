La Habana, Cuba.- La actriz Ana de Armas, devenida en estrella de Hollywood tras su interpretación de Marilyn Monroe en la cinta Blonde, está de visita en La Habana para reencontrarse con su familia y celebrar su cumpleaños, precisamente hoy, 30 de abril. La estrella ha venido acompañada de su novio, el millonario y hombre de negocios Paul Boukadakis. Ambos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional “José Martí” por la actriz Claudia Alvariño, amiga de Ana y subdirectora de La Colmenita.

Desde entonces, la única cubana que ha sido nominada al Oscar no ha dejado de ser noticia. La primera bulla en redes sociales se produjo cuando Ana le puso hielo a la periodista Thalía Fuentes, del medio estatal Cubadebate, quien le pidió una entrevista en la Habana Vieja. Ella se negó, alegando que estaba de vacaciones, y enseguida muchos empezaron a celebrar que no le hiciera caso a la prensa oficialista, cuya única función es legitimar a la dictadura cubana.

Al día siguiente, la alegría triunfante por el fiasco que se llevó Thalía, desapareció ante la publicación de varias fotos donde aparece la actriz rodeada por los niños de La Colmenita y junto al chef Miguel Ángel Jiménez Martínez, conocido por su programa de televisión “Chefarándula” y por su estrecha amistad con Lis Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel. De inmediato, la opinión en redes sociales giró en sentido contrario.

Ana de Armas ha mostrado una peculiar reticencia a hablar sobre la situación de Cuba, la falta de libertades civiles, los presos políticos o cualquier otro tópico que pudiera suponerle un problema a la hora de regresar a su país natal. Su recelo es otra prueba de que en Cuba hay una dictadura; pero detrás de lo que todo el mundo sabe, existen variables que se aplican según el interés de un régimen al que le funciona la neutralidad, sobre todo si viene acompañada de billete y lavado de imagen.

Ana de Armas juega a ser neutral. No es abiertamente pro-régimen, ni tiene nada que ver con Patria y Vida. El desagradable interrogatorio a que fue sometido su hermano, el fotógrafo Javier Caso, en enero de 2020, habría sido el momento perfecto para denunciar el proceder de la policía política cubana, pero no lo hizo. Estaba enfocada en su carrera, y aunque el audio grabado por el joven se hizo viral, ella guardó silencio. Es su derecho, como lo es regresar a Cuba a ver a su madre, celebrar su cumpleaños y reencontrarse con sus amigas; aunque otros buenos cubanos tengan prohibidos tales privilegios.

Sin embargo, dentro de su respetable neutralidad Ana de Armas no ha dejado de promocionar a Cuba como destino turístico. Su mera presencia ya es ganancia para la dictadura, pero además ha extendido su cortesía a transmitir que en Cuba una actriz nominada al Oscar puede caminar relajadamente por las calles y sacudirse de encima a una periodista con un simple “estoy de vacaciones”.

Ana de Armas sabe que La Colmenita, con todo su encanto, es un instrumento de la propaganda castrista para vender una imagen idealizada sobre la infancia en Cuba. Sabe que mientras un puñado de niños cantan y bailan bajo la dirección de Tin Cremata, son miles los que sobreviven en el avispero de los barrios marginales, en zonas rurales intrincadas y en asentamientos improvisados donde la arquitectura emergente y las privaciones los sitúan muy lejos de esa infancia saludable y alegre publicitada por el mismo poder que quita la leche a los siete años y el pollo a los catorce.

Ana de Armas juega a ser neutral, pero no la favorece su participación en el filme “La Red Avispa”, que glorifica a cinco espías cubanos, defensores de un sistema represivo que ha empobrecido y arruinado la vida a millones de personas. Tampoco la favorece lo que parece ser una estrecha amistad con quienes han hecho publicidad a los productos del sitio Katapulk.com, cuyo dueño es el empresario cubanoamericano Hugo Cancio, gran amigo del régimen de La Habana y uno de los impulsores de ese cambio fraude que le permitiría a una dictadura de nuevo tipo mantener el control de la economía y continuar abusando del pueblo cubano con absoluta impunidad.

No es de extrañar que, luego de publicadas esas imágenes, la estrella de Blonde se haya convertido en blanco de críticas. Algunos han salido a defenderla con el argumento de que también las celebridades son personas y ella tiene el derecho de reunirse con quien quiera, lo cual es cierto, como también a las personas les asiste el derecho de lamentar que una cubana tan famosa no diga nada sobre la situación de oprobio en que sobreviven sus coterráneos. Para algunos es injusto exigirle a la actriz que se “queme” hablando mal del gobierno; para otros es inmoral que se quede callada ante el estado general de Cuba y los cubanos.

Quizás Ana de Armas sea una embajadora más del cambio fraude; un rostro fresco, mediático, sonriente, que dice que en Cuba todo está bien, que sus calles son seguras, su comida deliciosa, sus tabacos los mejores y sus niños los más felices.

En las redes alguien la comparó, por contraste, con Celia Cruz, que pagó su oposición a Fidel Castro con el castigo de no poder ver a su madre por última vez. Si fuera fácil ser como Celia, la Reina de la Salsa no se hubiera convertido en un ícono para los cubanos por algo más que su voz, carisma y sandunga. Celia lo tenía todo muy claro: con las dictaduras no se dialoga, a los dictadores no se les canta, ni mucho menos se les da un centavo.

