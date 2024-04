MÉRIDA, México – El activista campesino Daniel Alfaro Frías está detenido hace 22 días este miércoles y bajo investigación por un presunto delito contra la Seguridad del Estado.

Tras su arresto violento, su familia logró verlo por primera vez el pasado martes en la Unidad de Instrucción Policial de Guanajay, reportó Martí Noticias.

“El día 13 del mes pasado se le metió la Seguridad del Estado, lo sacó a golpes de allí de su casa, hasta en un charco de agua lo metieron allí en la carretera. Esto fue dicho por los vecinos”, aseguró José Díaz Silva, fundador del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), al que pertenece Alfaro Frías.

Un sobrino pudo ver por 25 minutos al opositor en el Técnico de Artemisa, explica Díaz Silva.

El activista campesino explicó a su sobrino que le “cogieron pintura, le cogieron unos carteles contra el régimen y que le habían cogido algunos pulóveres personales de Alfaro (…), el pulóver de Pedro Luis Boitel, el de Zapata que dice ‘Asesinado por Castro’, que le cogieron eso y se lo llevaron. Lo están acusando de un delito contra la Seguridad del Estado”, según el fundador del MONR.

El expreso político fue arrestado un día después de la aparición de carteles antigubernamentales en el poblado de San Antonio de los Baños.

“El día 12 de marzo llenaron San Antonio de los Baños de carteles, entonces la Seguridad del Estado forma tremendo correcorre cuando suceden estas cosas. Me estaba diciendo el sobrino (de Alfaro) que de la Fiscalía todavía no le había bajado nada. Las amenazas allí son de que lo van a mandar para la prisión, que no va a salir más nunca para la calle”, agrega Díaz Silva.

Alfaro es “una persona mayor de edad, un campesino, un hombre que trabaja la tierra (…). Vamos a ver en que queda; sabemos que van a tratar de enmarañarlo”, concluyó.

