CDMX,México-.El artista y activista cubano Daniel Triana Rubio denunció en sus redes sociales el acoso de la Seguridad del Estado hacia él en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Triana además destacó que el evento estaba “custodiado” por represores.

En un post de Facebook, Daniel narró con detalles su experiencia anoche durante la gala de clausura de la edición 43 del evento.

“Llegué ya empezado el evento y en cuanto entré al cine un operativo de la policía política se activó. Se me sentó justo al lado el agente “Adrián” (quien me acosa regularmente) y delante mi ex-agente asignado “Samuel” (quien me solía acosar). Qué lindo el poliamor. Aquello estaba minado, lleno de agentes por doquier”, escribió.

Triana quien ha sido acosado sistemáticamente por las autoridades cubanas por sus posturas críticas contra el gobierno y en defensa de los derechos humanos es actor de formación. Por lo que las autoridades probablemente lo tenían de antemano en la mira de las personas a vigilar de cerca durante el espacio más importante del cine en la isla.

En su testimonio cuenta cómo incluso lo fotografiaron con el represor que lo hostiga sentado a su lado en una butaca del festival.“Casi todos los ganadores de Brasil hablaron de lo funesto del gobierno del ex-presidente Bolsonaro: ‘¡Bolsonaro nunca más!’, gritaron. Además una premiada hizo con la mano una L de ‘Lula’, un signo de su campaña presidencial. Es una L idéntica a la de Libertad propuesta por Oswaldo Payá y que en Cuba te puede costar una detención, multa, persecución política, cárcel”, dijo.

“Da la casualidad que a un señor que me fotografiaba junto a “Adrián”, cuando ya era demasiado evidente y molesto el flash de su celular, le hice mirando a la cámara la L (quién sabe si de Lula o Libertad) y enseguida mi comitiva de vigilancia y acoso se puso nerviosa y enviaron a otro agente a llevarse a dicho señor”, agregó el artista.

El artivista comentó que pese al acoso puedo disfrutar de los discursos políticos de los premiados en el festival y de su libertad para denunciar lo que perciben incorrecto en sus países de origen.

“Kiro Russo, el gran ganador de la noche, emplazó en varias ocasiones a la ministra de cultura de su país, Bolivia, para la urgente aprobación de una Ley de Cine. En Cuba tenemos un Fondo de Fomento que produce obras y después son censuradas por el Partido Comunista (“Vicenta B”, de Carlos Díaz Lechuga). “Corazón Azul” de Miguel Coyula, película independiente, ni siquiera la seleccionaron”, declaró el joven.

No satisfechos con haberse sentado a su lado, y haberlo fotografiado sin su autorización, al salir del cine uno de los agentes se atrevió a hablerle.

“Al salir me esperaba el agente ‘Yordan’ (Yoel su nombre real) para desearme una linda noche. Dice que estaba ‘bonita’ la película”.

Daniel Triana resaltó que todos los agentes de la policía política tenían credencial del festival, para entrar y vigilar los espacios.

Apenas unos días atrás, la inauguración del festival fue noticia por las declaraciones de la actriz Andrea Doimeadiós.

La joven, que estuvo a cargo de la conducción de la gala de apertura, ironizó sobre varias cuestiones que involucraban a los altos dirigentes presentes en el acto.

“Soy la única actriz joven cubana que quiere estar en Cuba”, dijo Doimeadiós quien también criticó los bajos salarios de los actores.