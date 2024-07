AREQUIPA, Perú – Cuatro fallecidos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves en la comunidad de las 80, cerca de la playa de Santa Lucía, en Camagüey.

Entre los fallecidos, dos eran residentes del municipio Manatí, Las Tunas. Según declaró una fuente a CubaNet, un par de jóvenes que viajaban en un automóvil se detuvieron para “orinar” y al bajar del vehículo, lo hicieron por la senda contraria, siendo impactados por otro automóvil.

El choque resultó en la muerte instantánea de Cliver Álvarez Mayo, de 17 años, y Dailenis Silva, de 19 años, quien falleció en el hospital de Nuevitas.

Mientras, el automóvil que impactó a los jóvenes se volcó en el momento del choque. Los ocupantes de los asientos delanteros lograron salir, mientras que los de los asientos traseros no pudieron hacerlo y fallecieron calcinados por la explosión. Hasta el momento se desconoce su identidad.

El siniestro ha conmocionado a la comunidad local y en redes sociales, personas cercanas a las víctimas se hacen eco de la tragedia.

“Hoy nos entristece la dolorosa noticia de tu partida, tú que estabas llena de vida y de alegría, con tu presencia nada era aburrido y aunque hoy estés en el cielo nunca te olvidaremos. EPD amiga”, escribió un usuario identificado como Armín Santiesteban Barcena.

(Captura de pantalla: Armín Santiesteban Barcena – Facebook)

“No sabes el dolor que nos ha causado esto mi compañero de aula. No sabes el dolor que me va a dar cuando yo entre a mi aula y no te vea siempre estarás en mi corazón mi vida. Que descanses en paz, te me fuiste muy joven mi corazón. EPD Cliver”, lamentó Yadianna Ávilas Pérez, otra internauta.

Recientemente, otro trágico accidente de tránsito se registró el sábado 22 de junio alrededor de las 11:00 AM en la curva de Cabonico, ruta que conecta Holguín con Moa. El siniestro, que involucró a un vehículo tipo jeep, resultó en la muerte del conductor y dejó nueve personas lesionadas.

El conductor, identificado como Yoelis Barredo Salazar, de 36 años y residente de Sagua de Tánamo, perdió el control del vehículo en la mencionada curva, conocida por su peligrosidad. Barredo Salazar falleció en el acto debido a las graves lesiones sufridas.

Entre los lesionados del accidente se encontraba un niño de seis meses, Luis Ricardo Cutiño Duboy, quien, aunque no sufrió heridas, fue trasladado al hospital pediátrico de Holguín siguiendo los protocolos de seguridad. Los demás afectados fueron atendidos de urgencia en el Hospital de Mayarí y se reportaron estables.

(Captura de pantalla: Periódico Ahora – Facebook)

