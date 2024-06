AREQUIPA, Perú – El youtuber cubano Amed Rodríguez es mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Abejas Memes. Recientemente, conversó con CubaNet en una entrevista exclusiva, donde habló sobre su proceso de creación de contenidos, el hate en internet y la realidad cubana.

“Me caes tan mal. Te odio, pero tengo que admitir que me río con tus videos”, le escribió una ciberclarea a Ahmed. El influencer cubano lo recuerda entre risas y asegura que, fuera de esos ocasionales mensajes, en general no es una persona que reciba mucho odio en redes sociales.

Sin embargo, los videos de Abejas Memes están cargados de humor político, de actualidad y crítica al régimen cubano, lo cual genera detractores inevitablemente entre los simpatizantes de la dictadura.

“No soy humorista, simplemente una vez hice un video en Tik Tok, mi primera llamada al Consejo de Estado, y se hizo viral. Yo ni sabía que podía hacer eso. Como vi que a las personas les gustó, desde ahí empecé a crear videos”.

Podría decirse que esa fue su puerta de entrada hacia la popularidad en redes sociales, una que llegó estando en Sudáfrica. Sin embargo, Amed recuerda que desde Cuba ya utilizaba el sentido del humor para reflejar la realidad de la Isla. Ello, tras iniciar durante la etapa de la pandemia de Covid-19, haciendo memes con fotos.

Con relación al proceso de creación de sus divertidos videos, el influencer oriundo del Cerro, La Habana, cuenta que es un espectáculo de un solo hombre.

“Yo todos los días me levanto, cojo mi teléfono y reviso las noticias, por ejemplo, de CubaNet, de Mario Pentón… Entonces me entero de todo y creo en mi mente lo que voy a hacer. Todo lo hago yo. Grabo, edito los videos. No escribo nada, se me ocurre en el momento”.

Abeja Memes es muy productivo, sube videos a diario, lo cual no es tarea fácil. Bromea diciendo que es “porque hay un país esperando sus videos”, en referencia a Cuba. Buena parte de sus seguidores son de ahí.

“Tengo muchos seguidores por supuesto en Estados Unidos y en otros países donde hay cubanos. Sabes que estamos donde quiera, pero especialmente en Cuba es donde más seguidores tengo”.

Si bien los videos de Amed se concentran en el acontecer de la Isla, en los últimos meses también han abarcado temas de interés de otros países, como Venezuela y Estados Unidos. Las críticas del gobernante Nicolás Maduro se han vuelto tan populares como las dedicadas a la cúpula castrista.

Abeja Memes cuenta también que tiene una relación cercana con su público. Le escriben proponiéndole temas, y si alguno de los personajes que parodia pasa mucho tiempo fuera de la pantalla, se lo hacen notar.

“A mi me divierte muchísimo burlarme de todos ellos [régimen cubano y sus acólitos], aunque yo lo hago de una manera respetuosa sin caer en la vulgaridad o cosas así. Me encanta mostrar todo. Incluso tengo seguidores nicaragüenses, venezolanos o de Puerto Rico, que gracias a mis videos se dan cuenta de lo que sucede en Cuba”.

Sobre el origen de su nombre artístico en redes, el influencer explica el por qué detrás de Abejas Memes. Se trata de un apodo que le puso una tía durante su niñez en Cuba. Era un chico inquieto, efervescente, todavía lo es, según reconoce. Por eso Abejas.

Amed extraña a su familia que está en la Isla, su mamá, la gente, el “cubaneo”, como él lo refiere. “A veces veo videos de Cuba y pienso ‘Ay yo quiero estar ahí’”. Sin embargo, al mismo tiempo dice que no tiene planes inmediatos de regresar.

Tampoco sabe si el régimen castrista le permitirá entrar a Cuba, o si lo dejarán salir luego de su visita. “O tal vez me lleven una semana para la Villa”, especula con relación a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado cubano, conocido por ser un lugar de violaciones contra opositores políticos, periodistas independientes y activistas.

En cualquier caso, Amed lamenta el estado de la Isla, la crisis económica y las vicisitudes que vive el pueblo cubano. En últimas, agradece el apoyo a su público. “Yo los amo a todos, son los mejores seguidores del mundo”, destaca.

