CDMX, México.- El padre cubano Leo P. Garcés denunció en redes sociales que se opene a que su hijo sea reclutado para el servicio militar y lo pongan en peligro. La publicación la compartió después de que acudieran a su casa para inscribirlo en el ejército.

Garcés, quien es opositor a la dictadura cubana, advirtió que no se quedará tranquilo viendo cómo se lo llevan a la fuerza.

“Solo diré que, si para defender mis derechos, he dejado mi suerte en manos de Dios y he asumido los riesgos sin preocuparme por mi vida, ¿cuánto más creen que haría por mi hijo?”, advirtió el residente en Holguín.

Según la ley de Defensa Nacional, en el Decreto-Ley 224, los ciudadanos del sexo masculino entre los diecisiete y los veintiocho años deben cumplir el Servicio Militar Activo por un plazo de dos años. En el caso de los que alcanzaron plazas universitarias este período se reduce a la mitad, pero sigue siendo forzado.

En su publicación Leo cuenta que ha criado a su hijo enseñandole a ser libre y a pensar por sí mismo, más allá de la propaganda del sistema educacional y la sociedad en general.

“Nunca he querido que mi hijo sea como un zombie, que no vive, no piensa, no habla, no cuestiona, no sueña; así como veo en lo que se convierte todo joven, al cual esta sociedad absorbe con esa ideología criminal impuesta”.

“La dictadura me ha quitado muchas cosas, pero a mi hijo no me lo quitarán. No lo usarán como a los pobres muchachos inexpertos que sacrificaron en el incendio de Matanzas”, concluyó. Garcés se refiere a los reclutas fallecidos en agosto en la base de supertanqueros, a donde los enviaron a apagar un incendio sin precedentes.

El Servicio Militar ha sido obligatorio en Cuba desde junio de 1963, como respuesta, según el gobierno, a una posible invasión norteamericana que nunca ha ocurrido.

En cambio, lo que sí ocurre cada año es que miles de jóvenes, algunos menores de edad, salen de sus casas para unidades militares o de trabajo que operan estructuras de mando despóticas e impositivas. En estos espacios los muchachos no solo están expuestos a tratos degradantes que los pueden afectar de modo irreversible, sino también a desenlaces fatales

Debido a la falta de transparencia sobre el tema y la ausencia de información sistematizada, CubaNet ha construido una base de datos donde registramos los decesos de jóvenes mientras cumplían el Servicio Militar Activo. Pueden consultarla en este enlace.

