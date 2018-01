Unificación monetaria, entre las prioridades del régimen para 2018

LA HABANA, Cuba.- La suspensión de la firma de nuevos contratos de pago hasta “nuevo aviso” dentro del sector empresarial estatal, ha sido la primera señal de advertencia sobre la puesta en práctica del proceso de unificación monetaria y cambiaria, una de las numerosas “tareas no resueltas”, señaladas por el propio Raúl Castro durante el X período de sesiones de la Asamblea Nacional.

Funcionarios de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura, han informado a Cubanet que desde los últimos días del 2018 se decidió paralizar aquellas contrataciones con fechas de pago a largo plazo, debido a que se tiene previsto solucionar el asunto de la unificación monetaria dentro del primer semestre del año.

Una funcionaria de Artex corroboró que no se estaban realizando nuevos contratos a los artistas y trabajadores de los servicios hasta que no fuera establecido el tipo de moneda y su valor definitivo “algo que posiblemente se resuelva antes de abril”. Además señaló que “en la ONAT están a la espera de cambios pero no se ha dicho nada más, solo que recomiendan esperar un par de meses”.

Por otra parte, fuentes vinculadas al Ministerio de Finanzas han confirmado que la unificación monetaria sería un problema resuelto dentro del primer semestre de 2018 y que se trabaja para establecer una fecha lo antes posible.

“Está en el número uno de las prioridades”, afirmó un funcionario del Banco Nacional de Cuba: “Raúl Castro quiere que sea un problema resuelto antes de abril pero es que se trata de desmontar un sistema que viene desde los años 90, existe además todo un andamiaje burocrático enorme imposible de desaparecer por un decreto, también queda pendiente determinar si se eliminan los gravámenes al dólar, que son medidas que sirvieron para dotar de valor a un CUC devaluado (…). Cuando se habla de un día cero es porque es borrón y cuenta nueva, literalmente (…). Por lo pronto se ha pedido, sobre todo a las empresas estatales, en aquellas donde aún el valor cambiario del CUC es igual al CUP, es decir, uno por uno, que se abstengan de elaborar contratos en CUC a pagarse después del primer semestre, ya que para ese entonces sería el CUP la única moneda en circulación y ya no tendría el valor de cambio actual, lo cual pudiera resolverse con una cláusula en los contratos, pero lo recomendable es esperar”, apuntó la fuente.

El año 2018, según se ha podido inferir de los informes de cierre del año, presentado por los distintos ministerios en la Asamblea Nacional, será un año mucho más difícil que el recién concluido 2017. Sin embargo, el gobierno espera que el restablecimiento de una moneda única elimine algunos de los obstáculos que, al interior de la economía, impiden un mejoramiento de la situación.