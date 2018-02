Secuelas de la “revolución energética”

LA HABANA, Cuba.- Hace algún tiempo la prensa dejó de publicar acontecimientos relacionados con la nefasta “revolución energética”, que lejos de mejorar la calidad de vida de la población “beneficiada” ha aumentado nuestro nivel de pobreza, puesto que los equipos vendidos encarecen la factura eléctrica, su adquisición representa deudas que lastran la economía familiar, su durabilidad deja mucho que desear y su reparación depende con demasiada frecuencia de la bolsa negra.

Para la reparación de estos enseres se crearon talleres cuya ineficiencia ha sido demostrada a través de los años, pues a pesar de pagar sumas nada despreciables por el arreglo y traslado de los equipos, los clientes se ven obligados a regresar una y otra vez con ellos. Otros problemas son el déficit de piezas de repuesto, y que el personal no se responsabiliza por las roturas ocurridas bajo su cuidado —no son pocos los que se quejan de los daños y el canibalismo que sufren sus equipos en estas instalaciones—.

Las mayores dificultades se presentan en general con los refrigeradores, no solo por su pésima calidad sino por la escasez de piezas de repuesto. Algunos ciudadanos, quizás por desconocimiento, los llevan a los talleres de refrigeración donde permanecen largos períodos, pues en dichos talleres existe una interminable lista de espera para piezas que, aunque sí las tienen los cuentapropistas, nunca aparecen en el sector estatal. Inexplicablemente, puesto que en reiteradas ocasiones funcionarios del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) han informado que para mantener en funcionamiento estos equipos el país invierte alrededor de 20 millones de CUC al año.

Hace algún tiempo escuchamos por los medios que este ha sido uno de los programas “más hermosos y humanos” de la revolución (como son supuestamente todos los diseñados por Fidel Castro). Sin embargo, a las personas que no entregaron su refrigerador en funcionamiento para tener derecho a adquirir uno chino —marca Haier 250, de dos puertas, por un valor de 6254,68 pesos— no les reparan los equipos INPUD o rusos en estos talleres. Así le sucedió a Angelina Figueredo: al solicitar el servicio de un mecánico, en el taller de Diez de Octubre se justificaron con la falta de piezas de repuesto para esos equipos, y le recomendaron un mecánico cuentapropista, que fue quien se lo arregló. Angelina afirma con amargura: “Es que yo me negué a cambiar mi frío de tantos años por un Haier de pacotilla, y en este sistema la desobediencia se paga caro”. Ahora bien, para los refrigeradores que venden en las tiendas en divisas abrieron talleres que cobran el arreglo también en divisa y siempre tienen piezas.

Se dice que los casos de las personas sin capacidad de pago son analizados por una comisión integrada por el Instituto Nacional de Seguridad y Asistencia Social (INASS), el Banco y los trabajadores sociales, para buscar soluciones. No obstante, veamos el caso de Ada Álvarez Cruz, una anciana de 77 años, hipertensa, diabética, esquizofrénica, con demencia senil y postrada, que dejó de pagar el refrigerador al enviudar porque su pensión de 220 pesos cubanos no le alcanza para alimentos y medicinas. Hace unos días se presentó en su hogar una inspectora del banco de la Virgen del Camino, para requerirle al hijo —su único familiar, imposibilitado de trabajar regularmente para poder cuidarla— la chequera y el carnet de identidad de la anciana. A partir de entonces, le descuentan 50 pesos mensuales.

En varias ocasiones la prensa ha divulgado el monto de la deuda de la población por concepto de la compra de artículos electrodomésticos, pero mientras los CDR y la CTC se valen de artimañas para coaccionar a los deudores morosos, estos se sienten estafados tras la compra, prácticamente impuesta, de carísimos equipos de pésima calidad.

El Gobierno le exige al pueblo el pago de los equipos electrodomésticos, pero el pueblo se niega a pagar por unos “cacharros que no funcionan”.