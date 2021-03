Por la Patria y la Vida: ¿Cuándo va a ser La Cola de la Libertad?

LA HABANA, Cuba. – En los últimos días se ha viralizado en redes sociales una nueva iniciativa llamada “La Cola de la Libertad”, convocada y liderada por la reportera Iliana Hernández, quien propone a los cubanos formar una gran fila a lo largo de todo el territorio nacional como forma de protesta para liberar a la Isla.

Hasta el momento, la página en Facebook creada con este nombre para orientar al pueblo sobre “La Cola de la Libertad” supera los 17 000 seguidores. Ya en varias zonas del país han aparecido carteles con referencias a la iniciativa.

Hernández, reportera del medio independiente CiberCuba, declaró a CubaNet que la idea de “La Cola” surgió en una de sus directas. “Sucedió cuando Luis Manuel Otero Alcántara convocó a que fuéramos todos al Capitolio a exigir la dimisión del ministro de Cultura, Alpidio Alonso”.

“Entonces, al ver que no nos iban a dejar concentrarnos en parques ni mucho menos llegar al Capitolio, entre otras cosas por la pandemia, se me ocurrió que lo único permitido en Cuba eran las colas y, en plena directa, dije: ¡Hagamos la cola de la libertad!”, explica la activista.

Luego, varios cubanos fueron aprobando la idea y apuntándose vía Messenger. “Hasta el momento se han unido muchísimas personas en toda la Isla”, apunta Hernández, una de las huelguistas acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020.

“Prácticamente, La Cola está funcionando sola porque lo que yo hago es dar esquemas de cómo organizarla para que no dependa de mí sino de cada persona”, señala.

Para “La Cola de la Libertad” existen varios grupos en Telegram. No obstante, cada persona puede crear su propio grupo privado e informarlo a familiares y amigos, a quienes incluirán en su “equipo” a fin de organizarse y mantenerse informados.

A nivel general, hay un solo grupo público en el que cada provincia tiene sus coordinadores. La iniciativa basa su seguridad en la compartimentación de varias cédulas que no se conocen entre sí. De esa forma, si una cédula fuera descubierta no pondría en riesgo la identidad de los otros involucrados.

El esquema de “La Cola” está jerarquizado de la siguiente forma: “1. Me entero de qué es la cola, 2. Me uno a la cola, 3. Hago mi grupo de la cola sin hacerlo público a quienes no sean de mi equipo, 4. Cada miembro de mi grupo hace su propio grupo con la misma privacidad, 5. Y así hasta que seamos muchos y nos avisen de que ya es hora de ir a la cola”.

“¿Cuándo va a ser La Cola de la Libertad? No sabemos y eso tiene muy preocupados a los represores de la Seguridad del Estado. Lo primero que hay que hacer es informarle a Cuba entera ―o que por lo menos el 80 por ciento de la población sepa― que existe una forma de tumbar esta dictadura sin que seas reprimido o multado”, afirma Hernández.

La líder de la iniciativa anhela que esta sea la última “cola” que se haga en Cuba para abrir paso a un Estado de derecho donde se pueda elegir el destino de la Isla democráticamente.

Precisamente, la hoja de ruta que sugiere “La Cola de la Libertad” está organizada de la siguiente forma: “Primero: La cola de la libertad, segundo: Restitución de la Constitución del 40, tercero: Gobierno de transición y cuarto: Elecciones libres”.

“La Constitución de 1940 fue violada por Fulgencio Batista y luego traicionada por Fidel Castro, porque la lucha que hubo contra el primero no fue para implantar un comunismo, ni una dictadura, fue para restituir esta Constitución y devolver el hilo democrático que rompió Batista con su golpe de Estado”, señala Hernández.

“Sin embargo, Fidel Castro traicionó esto enquistándose en el país. Ya no está él, pero está la continuidad que es el Partido Comunista. Ya no queremos más pobreza, queremos vivir y tener un país normal, tener patria y vida, como dice la nueva canción”.

“Después de la última cola habrá abundancia, mercados llenos, trabajos; los jóvenes tendrán un porvenir diferente. Ya la nueva generación no tendrá que pensar en irse del país porque tendría un futuro en este, y ese es el objetivo final de La Cola de la Libertad”, declara.

Minutos antes de que se realice “La Cola” circulará un mensaje por todas las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, tras el cual cada persona debe avisar en su grupo e ir saliendo para la gran fila, en la que todos los cubanos incorporados se tomarán las manos para de esta forma llamar la atención de la comunidad internacional.

“El objetivo es que esta idea llegue a todos los rincones del país y motive a la gente a salir al espacio público y exigir una transición justa hacia un gobierno democrático”.

Tal iniciativa tiene sus precedentes en la cadena humana (dos millones de personas) de más de 600 kilómetros realizada el 23 de agosto de 1989 entre los países de Estonia, Letonia y Lituania para liberarse de la invasión soviética.

Quince años después, en 2004, en Taiwán más de un millón de personas unieron sus manos para manifestarse contra la amenaza militar china, y en 2013 se realizó la Vía Catalana, otra cadena humana de unos 400 kilómetros en España para reclamar la independencia de Cataluña.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.