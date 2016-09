HOLGUÍN, Cuba.- Nuevos elementos han salido a la luz sobre José Ramírez Pantoja, el periodista holguinero expulsado de la radio por publicar en su blog personal Verdadecuba, las palabras de Karina Marrón, subdirectora del diario Granma, quien advirtió sobre manifestaciones por la crisis económica actual en Cuba.

Bajo el título “Hay que pasar por esto pa’ saber lo que siente”, Arnaldo Mirabal, periodista de Girón, semanario oficialista de la provincia Matanzas, publica en su blog Revolución, una entrevista que le concedió Pantoja.

Refiriéndose al riesgo de ser periodista en Cuba, el comunicador holguinero considera que “al parecer siempre estamos en el filo de la navaja, en la cuerda floja”.

La decisión de expulsarlo de la radio y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) fue tomada en las altas esferas y después acatada por los directivos de radio de su provincia que “poco tienen que ver con este asunto, solo se hicieron eco de la decisión que vino de arriba”, asegura el reportero holguinero.

Pantoja defiende a los directivos del sistema de radio en Holguín y cree que todo responde “a un telefonazo de arriba”.

“En un inicio las palabras fueron conciliadoras, me pidieron que quitara el escrito con urgencia y lo hice; cuando me retiraron mi cuenta de internet, me aseguraron que sería por unos días, que luego me la restablecerían”, pero el tono fue cambiando, y el 11 de julio le informan que la decisión era separación definitiva de su centro de trabajo, y nada de internet, según publica el blog Revolución.

En apoyo a la medida tomada contra Pantoja, periodistas y profesionales oficialistas ha lanzado una campaña en las redes sociales, encabezada por Aixa Hevia, vicepresidenta de la UPEC, que desacredita al periodista holguinero.

“Ahora quienes me injurian intentan virar la tortilla alegando que yo pedí visa para México en el pasado, como si fuera un delito viajar, además, es una decisión muy personal”.

La noticia de su expulsión se dio a conocer a través de este diario, pero solo ofreció declaraciones a medios de prensa después de ratificada su sanción, el 12 de agosto, por el Órgano de Justicia Laboral.

“Creo que un periodista independiente de Holguín fue el primero en publicar el caso en CubaNet, pero yo nada le dije; en esos días mi teléfono no paraba de sonar. Me llamaban de Univisión, Radio y Tv Martí, y yo solo respondía que tenía plena confianza en mi órgano de justicia laboral. Me preocupó la insistencia de esos medios y la repercusión que estaba tomando el tema. Incluso llamé al Ministerio del Interior (MININT) y al Partido pero nadie me respondió. También llamé a la Presidencia de la UPEC”, comenta.

Enfatizó que sus declaraciones, divulgadas en otros medios bien pudo haberlas publicado en el periódico Granma.

“Yo no hablé mal de la Revolución. Nunca hablaré mal de la Revolución, solo cuestiono a quienes en nombre de ella hacen toda esta mierda”.

Los colegas holguineros no lo han apoyado como él esperaba. Ante su expulsión de la radio, solo han respondido con el silencio. “Me ven en la calle y algunos me extienden frases de apoyo, pero públicamente el mutismo es general.”

Asegura que la amarga experiencia que vive la puede sufrir cualquier periodista oficialista cubano y califica de oportunistas a los que dicen que él cometió un error con la publicación de las palabras de Karina que fueron, según su criterio, las más “valientes” y “necesarias de compartir” de las que se pronunciaron en el Pleno Nacional de la UPEC, del 28 de junio.

Pantoja asegura que nada hubiera pasado si en la intervención de la subdirectora de Granma no se hubiera mencionado el nombre de Fidel y Raúl, sobre todo el último, a quien la directiva juzgó por su falta de liderazgo.

“Pero si quitaba esa parte de la intervención tampoco sería honesto”, afirma.

Pantoja confiesa que toda esta experiencia le ha dejado un sabor amargo. “Para algunos soy un valiente, para otros el villano que se quiere hacer un historial.”

Tampoco oculta su desencanto, pero se llena de optimismo cuando lee los comentarios solidarios de gran cantidad de periodistas oficialistas y personas que no conoce.

“Por ustedes vale la pena echar la pelea y sentarme nuevamente en Radio Holguín, aunque a decir verdad, cada vez tengo menos esperanzas de que el fallo final me favorezca”, concluye.

Otra personalidad de cultura cubana que se suma al apoyo del periodista holguinero es el cantautor Vicente Feliú.

Al leer la entrevista publicada en el blog Revolución, en su sección de comentarios, Feliú escribe: “Creo que el error de Ramírez Pantoja fue quitar de su blog el post que hablaba sobre el tema. Contra la burocracia no se puede retroceder, nunca. Igual van a intentar quemarle en la hoguera”.

Varias fuentes cuya identidad es reservada, confirmaron a este reportero que, en efecto, el comentario fue escrito por el músico, una conocida figura que suele apoyar al oficialismo.

El músico Silvio Rodríguez también mostró solidaridad al profesional de la prensa expulsado de Radio Holguín.