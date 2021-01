MIAMI, Estados Unidos. – El científico y cuentapropista cubano Oscar Casanella, fundador de la pequeña empresa de transporte privado Qvainside, declaró en entrevista con CubaNet que tras el deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana el régimen de la Isla discriminó a los trabajadores privados, particularmente a los del sector turístico.

De acuerdo con Casanella, los turistas que viajaban en cruceros y desembarcaban en La Habana “solamente tenían acceso a buses estatales y a taxis del Estado. (Las autoridades) prohibían a los choferes de los descapotables, por ejemplo, estar parqueados” en la Avenida del Puerto, donde arribaban a la capital cubana estas embarcaciones.

Además, “los impuestos fueron subiendo de forma bastante agresiva para el sector privado. O sea, esa alza turística (tras el deshielo) no se tradujo en una mejora de la calidad de vida para la inmensa mayoría de los trabajadores cubanos, que son estatales”, indicó el también activista.

Según Casanella, el régimen de la Isla no ha ofrecido “ningún tipo de facilidad o ayuda” a los trabajadores del sector privado para llevar adelante emprendimientos exitosos. “En Cuba no existe ese mecanismo del banco que te da un crédito para iniciar un negocio privado. El Estado cubano ha dicho por los medios que sí se están dando créditos a cuentapropistas, pero en la práctica es tanta la burocracia que yo personalmente no conozco a nadie que haya recibido un crédito de un banco estatal cubano y que haya iniciado un negocio privado. Hay una gran diferencia entre la teoría, la propaganda que anuncia el Noticiero de la Televisión Cubana y la práctica”, sentenció el científico.

Particularmente durante la pandemia de coronavirus “nosotros no hemos recibido ningún tipo de condescendencia (del Estado) ni ningún fondo para paliar (la caída de los ingresos). Todos estamos en bancarrota”, especificó el entrevistado.

En la entrevista concedida a CubaNet, Casanella también contó que muchos de los turistas con los que ha tratado no conocen “prácticamente nada de Cuba”, a pesar de haber viajado varias veces a la Isla. “Siempre venían a los hoteles ‘todo incluido’ de la cayería norte o a hoteles de Varadero y lo que les mostraban en los tours por algunas ciudades era, por supuesto, la cara que quería mostrar el régimen: solamente los llevaban por las calles mejor arregladas, las más turísticas”.

Para Casanella, los trabajadores del sector turístico “sufren lo mismo que sufre cualquier otro trabajador cubano del sector estatal. Los salarios son muy bajos y el principal incentivo para trabajar es la propina”, detalló.

No obstante, frente a la realidad de tener un salario deficiente que no cubre sus necesidades, estos trabajadores recurren a la corrupción para sobrevivir, indicó el fundador de Qvainside. “Hay una corrupción asociada al mecanismo por el cual los cubanos acceden a estos puestos de trabajo que son muy atractivos”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.