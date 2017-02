“Nos están explotando”

LA HABANA, Cuba.- Varios obreros del sector forestal en la provincia de Artemisa se quejan por los bajos salarios que la Empresa Forestal Integral, perteneciente al Ministerio de la Agricultura (MINAGRI), les está pagando por el difícil trabajo que ellos realizan.

René Robert Borrero, de sesenta y tres años de edad, ha dedicado más de cuatro décadas al corte y acarreado de madera para la elaboración de carbón vegetal en la antes mencionada empresa.

Este leñador, de complexión muy delgada, pero con una gran fortaleza espiritual, accedió a exponer varias de las situaciones que a ese colectivo de trabajadores les afectan en la actualidad, además de los reclamos que de forma sistemática han hecho en diversas reuniones, en las que han participado ellos y los distintos niveles de dirección de esa Empresa; así como con la gubernamental Sección Sindical de trabajadores del ramo.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en condiciones desfavorables, esta labor que desempeñamos es en extremo difícil, más por la topografía de la zona, como puedes observar, esto es un terreno cenagoso, lo que hace aún más ardua nuestra labor. En tierra alta, este oficio es igual de complejo, pero el carbonero pasa menos trabajo, ya que no tiene que estar metido con el lodo hasta la cintura. Aquí tienes que cortar la madera, burrearla (trasladarla) por las zanjas pantanosas hasta el camino donde una carreta nos espera para traerla y confeccionar los hornos”.

“Una vez que estén confeccionados los hornos, entonces hay que prenderlos y vigilarlos durante días, para que el carbón salga con calidad, de forma que cuando esté cocinado, picarlo y envasarlo en los sacos. Mucho trabajo como se puede ver; pero cuando entregas lo que has hecho a la administración, te pagan el saco de veinte kilogramos solo a diecisiete pesos moneda nacional. Un verdadero abuso”.

“Otra cosa que nos golpea es que hemos estado hasta dos meses sin cobrar salario, por razones ajenas a nosotros. Ellos solo dicen que si no entregas carbón no cobras, pero no miran que carecemos de herramientas y medios de trabajo, porque quien debería dárnoslos no los entrega”.

Cuando le pregunté a René sobre el promedio de cotización en el mercado internacional del carbón y el reciente escándalo por la cancelación de la venta a Estados Unidos de América de este producto, mostró un total desconocimiento.

Esta agrupación forestal posee en su nómina alrededor de cuarenta trabajadores, pero solo ocho están vinculados directamente con la producción de carbón. Su dirección territorial se encuentra ubicada en la carreta que conduce a la playa “El Cajío” del municipio Güira de Melena.

La directora de la empresa estatal Cuba Export, Isabel O‘Reilly, ofreció declaraciones a la prensa oficialista, en la que expresó que el régimen –en la actualidad- tiene acuerdos comerciales con empresas norteamericanas, y la tonelada de este renglón exportable oscila en los 480 dólares.

Después de conocer lo explicado por este obrero, se puede afirmar que esta empresa estatal paga salarios muy bajos a los que con gran esfuerzo pasan el trabajo para producir el carbón. “Nos están explotando”, afirma René antes de retirarse.

(Jorge Bello Domínguez)