Luis Manuel Otero: “Este es el momento, no tenemos otro”

LA HABANA, Cuba. – Tras ser liberado del hospital donde se encontraba retenido tras una huelga de hambre y sed, el artivista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, aseguró en exclusiva a CubaNet que ha percibido la “energía de cambio” generada por los reclamos y manifestaciones de cientos de cubanos.

“Yo siempre he sido un tipo que cree que sí se puede (…). Ojalá comencemos 2021 con un país libre y democrático”, dijo en la primera entrevista concedida a un medio de prensa tras su liberación.

Luego de ser desalojado de la sede del Movimiento San Isidro, donde se mantenía en huelga de hambre, acompañado por más de una decena de activistas, periodistas, profesores y artistas, Otero Alcántara fue trasladado a varias estaciones de policía y más tarde a centros de salud, donde también se mantuvo privado de su libertad.

Tras abandonar su huelga de hambre, el artivista asegura que sus objetivos siguen siendo “la democracia y la libertad de Cuba”.

“En este preciso instante mi objetivo número uno es sacar al Denis (Solís) de prisión”, también precisó. “Denis tiene que estar fuera de prisión (…) porque se violó el debido proceso. El problema de Denis no es una perreta de macho alfa que quiere llevarse el gato al agua porque yo he cedido. Yo me di cuenta que la huelga de hambre y de sed… que ese enfrentamiento pertenecía a lo bárbaro del siglo XVI o XVII. Ahora mismo es el amor lo que lleva, no la división”.

“Nosotros estábamos leyendo poesía, nosotros empezamos una huelga de hambre y de sed porque nos cortaron los suministros de comida y de agua potable”, recordó, en alusión al grupo de artistas y activistas que comenzaron a leer poesías en lugares públicos de La Habana como reclamo por la liberación de Solís, condenado a ocho meses de prisión supuestamente por el delito de desacato.

“Nosotros estábamos leyendo poesía por el Denis Solís y ese va a seguir siendo mi paradigma. Ojalá ahora mismo todo esto que ha pasado, el retoñito al que hemos ido echándole agüita todos estos días (…), esté”, dijo el líder del MSI.

Desde la casa de su madre, adonde fue trasladado por policía política, aseguró: “La vida significa mucho ahora mismo para mí, aun cuando siga estando dispuesto… Estamos conectados”.

“La realidad cubana ahora mismo está creyendo en el cambio. Y la juventud está creyendo en un cambio. Y sí, vamos a cambiar”, dijo Otero Alcántara. “Este es el momento, no tenemos otro. Yo no voy a dejar, como he dicho en otras ocasiones, la responsabilidad a mis hijos. Lo que tengo que hacer yo hoy, lo voy a hacer hoy. Si me muero antes o nos pasan por encima ya vendrá mi hijo a coger la bandera, pero este es nuestro momento”, terminó.

En la noche de este martes, el artivista cubano pudo finalmente trasladarse a la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, donde se reunió con otros activistas, amigos y artistas para celebrar su cumpleaños.

