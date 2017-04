Látigo y fusta para el Primero de Mayo

Plaza De La Revolución, preparativos para el Primero de Mayo (Foto: Alejandro Hernández)

LA HABANA, Cuba.- Entidades estatales de distintos sectores han comenzado a presionar a sus empleados para asegurar una asistencia masiva al desfile anual por el Día Internacional de los Trabajadores, según el reporte de obreros que fueron advertidos acerca de las consecuencias de faltar a la convocatoria.

Si las amenazas se cumplen, entre otras represalias administrativas, los empleados comunican que aquellos que no desfilen perderán los estímulos monetarios que varias instituciones pagan en paralelo al salario básico.

Los desfiles del Primero de Mayo se celebran cada año en las principales plazas públicas del país. La ocasión es utilizada por el gobierno criollo como una plataforma mediática donde la masa obrera debe patentar su conformidad con el sistema político.

Sin embargo, a raíz del creciente descontento social en las últimas décadas, los organismos estatales fortalecen los mecanismos de coacción para que, en el día de los “mártires de Chicago”, los trabajadores mantengan el espaldarazo al sistema.

Pedagogos de la capital reportan que los consejos de dirección en los centros escolares, por indicación previa de las instancias municipales, señalaron la disposición de afectar los sueldos de los profesores manipulando el método evaluativo que categoriza su desempeño.

Según dio a conocer un funcionario de la enseñanza preuniversitaria en el municipio Cotorro, en reunión dedicada a los preparativos del desfile, la directora municipal de Educación en ese territorio avisó que a los maestros ausentados se les negará la posibilidad de obtener una evaluación final satisfactoria.

A grosso modo, ilustra el funcionario desde el resguardo del anonimato, el método evaluativo se rige por una escala de cuatro niveles (Mal, Regular, Bien y Muy Bien) determinados por parámetros que analizan asistencia, puntualidad, cumplimiento del horario laboral, porciento de promoción de los educandos, superación profesional, participación en las actividades políticas y sindicales, pago de las cuotas impuestas como aporte a las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y sindicales entre otras.

La evaluación, que se otorga a finales del curso escolar y prevalece durante el siguiente, no regula el salario básico pero constituye un mecanismo de estimulación que a lo largo del año supera los 800 pesos. Además, incumplir con los aspectos establecidos sobre cuestiones políticas-ideológicas puede acarrear más sanciones administrativas.

Héctor Luis Fleites, profesor de enseñanza primaria en el municipio Guanabacoa, resalta que, dadas las circunstancias, el desfile será “un fraude, como todos los años. Habrá que mostrar un compromiso de ‘sí o sí’, pero la mayoría iremos en contra de la voluntad”.

Fleites, quien cursa su segundo año como docente, señala a los desfiles del Primero de Mayo como un montaje político.

“Los trabajadores agitan las banderitas y gritan consignas solo cuando pasan frente a las cámaras de televisión, el resto del tiempo rezongan porque tienen hambre o porque lo que cobran es tan poco que les molesta verse sirviendo de marioneta”, dijo.

Si no vamos nos afectan la carrera, dicen estudiantes (Foto: Alejandro Hernández)

Facultad De Ciencias Médicas Dr. Salvador Allende, más conocida por Covadonga (Foto: Alejandro Hernández)

Ministerio De Educación Superior, 23 Esquina a F, Vedado (Foto: Alejandro Hernández)

Empresa de seguridad y protección CORAZA, en Vía Blanca esquina a Diez de Octubre (Foto: Alejandro Hernández)

Universidad De La Habana (Foto: Alejandro Hernández)











Los agentes de las empresas de Seguridad y Protección, cuyos mayores beneficios económicos salen de los mecanismos de estímulo, son otro de los sectores notificados acerca de las implicaciones de no asistir a la convocatoria.

“Se nos pidió que hiciéramos temblar la tierra, y estoy seguro que así será, pero de impotencia por no poder protestar contra las desigualdades que sufrimos los asalariados”, expresó Gustavo Leiná Solano, Agente de la Empresa de Seguridad y Protección CORAZA.De acuerdo con Leiná, durante la semana pasada la agencia que le emplea exigió la participación de todos los agentes que descansarán del servicio en esa fecha, que será asumida como otra jornada corriente de trabajo.

“Si no vas te declaran ‘no idóneo’ y vas de paticas para la calle, o cuando menos te quitan el estímulo en divisa que significa más de la mitad del cobro mensual”, refiere Leiná, quien además amplió que “nos dijeron que un salario tan generoso no cae del cielo y como tengo dos hijos no puedo arriesgarme a perderlo. Si quieren que vaya voy, y si quieren que grite lo que les dé la gana, lo grito y ya”.

Al igual que la clase obrera, estudiantes de último año de las enseñanzas preuniversitaria y universitaria fueron llamados a participar de la actividad para poder optar por las mejores opciones de continuidad de estudios y trabajo.

En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana, tres estudiantes que prefieren omitir su identidad explican que a la docencia se une la participación en actividades políticas como requisito para recibir la prolongación de estudios en las diferentes especialidades.

Del mismo modo, amplían que es una de las principales condiciones que deben cumplir quienes aspiran a comenzar la carrera como profesional de la salud en el extranjero, en el marco de los convenios de exportación de servicios.

“La facultad lleva días recordando que tenemos que ir. Estamos sobre aviso porque estas actividades pesan mucho en las comisiones de otorgamiento. Si faltas luego te sacan las tiras del pellejo, buscan y buscan hasta encontrar de qué manera quitarte lo que ganaste académicamente en cinco años”, acotaron.