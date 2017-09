Largas colas y falta de insumos: la espera por Irma en Mayabeque

(Foto: Orlando González)

MAYABEQUE, Cuba.- Desde horas tempranas de la mañana y ante la posible llegada del huracán Irma a la provincia Mayabeque, largas colas a lo largo de la red minorista y las farmacias se han reportado en esta provincia. El gran desabastecimiento de las tiendas así como la falta de insumos, hacen que los únicos productos ofertados (pan y huevo) sean de muy alta demanda para enfrentar el evento meteorológico. En la cadena de tiendas en CUC las ofertas también son pocas debido a la alta demanda en los últimos días.

“Hoy solamente se pueden ver en los estantes sardinas enlatadas y maíz en conserva en las tiendas en CUC, en los mercados en moneda nacional solamente sacaron huevo y las colas son infernales, el pan también es un producto inalcanzable debido a las largas colas, no se recomienda comprar carne de cerdo en las carnicerías particulares porque si se va la luz por un largo periodo se puede echar a perder”, comentó para este diario Julieta Herrera, una anciana que se encontraba en la cola para comprar huevos desde horas tempranas.

Los medicamentos también escasean y largas colas en las farmacias para adquirirlos se pueden observar desde horas tempranas de la mañana en los municipios Bejucal y Quivicán de dicha provincia.

“Los medicamentos que por obligación debo consumir para controlar mi presión arterial (captopril o enalapril) están en falta o cuando han entrado no satisfacen la demanda, he tenido que recurrir a la medicina verde y consumir tilo para poder controlarme. Con este huracán que se nos viene encima no han sacado a la venta tampoco estos medicamentos tan necesarios para muchos, para comprar los pocos que hay tenemos que hacer largas colas”, comentó Adelaida Fernández, que padece de hipertensión y se encontraba en la cola para entrar a la farmacia.

Ante el posible paso del fenómeno por la provincia Mayabeque muchos no han podido conseguir los productos de primera necesidad. Un poco de pan, un cartón de huevos o un medicamento solo se logra adquirir después de pasar muchas horas esperando. El desabastecimiento y la gran demanda de los productos básicos se han convertido en un grave problema para los habitantes Mayabeque que esperan con incertidumbre el posible paso del potente huracán por esta zona.