FreeLists, un nuevo espacio de ‘libre’ opinión en Cuba

LA HABANA, Cuba.- Tal y como un foro de discusión, FreeLists es una plataforma digital que mediante correos electrónicos permite la interacción de todos aquellos que deseen discutir u opinar sobre un tema en específico sin que exista un censor o barrera que limite en extensión o contenido los comentarios.

Sin mucha espera, esta novedosa utilidad ha calado en la vida diaria de algunos cubanos. “La necesidad de opinión e interacción que nos caracteriza ha superado los miedos y problemas que puede generar un servicio tan polémico como este”, asegura la taxista y también suscriptora del servicio Olivia Fontana.

Aunque FreeLists tiene como filosofía que “el conocimiento y la información son gratuitos, y deberían permanecer de esa manera”, además de que cualquier persona del mundo pueda formar parte de un tema de conversación o sencillamente crear uno nuevo, “en Cuba las reglas son modificadas por la realidad que impone ETECSA y su servicio de correos Nauta, censura, nada de privacidad y altos precios”, opina la joven.

Para inscribirse en la plataforma se debe enviar un email con las palabras “JOIN cubacel” en el asunto del correo a la dirección electrónica ecartis@freelists.org. Esto garantiza formar parte del foro que tiene como fin tratar temas relacionados a las nuevas tecnologías y ETECSA, “lo cual de por sí ya es bastante controversial y genera suficiente polémica”, si bien existen otros temas de discusión.

Una vez inscrito, el usuario tiene la libertad de leer, contestar y publicar cuantos mensajes quiera; no obstante, también choca con la limitante de que, al ser vía correo Nauta, el saldo del teléfono puede sufrir considerables descensos. En este sentido comenta Olivia que “este es uno de los principales problemas que tenemos que enfrentar los que usamos Nauta. Como son muchas personas las que utilizan FreeLists, diariamente se generan cientos de correos que van a parar a nuestras bandejas de entrada y cuando nos conectamos para descargarlos el saldo se desploma al piso”.

Pero no solo es el dinero lo que ha prendido las alarmas de los cubanos. Los que utilizan el correo estatal para interactuar se ven obligados a autocensurarse por miedo a represión. “Yo me atrevo a decir que ETECSA es la institución estatal con más detractores en toda la isla, lo cual es combustible a la hora de opinar sobre el tema, sin embargo, existe un miedo casi generalizado pues si decimos mucho, pudiéramos ser castigados de alguna manera”.

Aunque no existen datos específicos, por la avalancha de correos que reciben a diario las personas que forman parte de este foro, miles son los cubanos que desde el correo Nauta ofrecen sus opiniones y expresan de alguna manera su opinión sobre temas que son polémicos en Cuba. “El que no pueda soportar el gasto que esto genera o sencillamente no aguante la impotencia de no poder decir todo lo que se piensa, no le queda de otra que mandar un mensaje con el texto “LEAVE cubacel” nos comenta en tono de broma la taxista.