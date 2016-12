ETECSA y sus “regalos navideños”

Otra cola frente a una oficina comercial de ETECSA (Foto: Pablo González)

Así promocionó ETECSA sus nuevas tarifas (Foto: Pablo González)

Usuarios en busca de las ofertas especiales (Foto: Pablo González)







LA HABANA, Cuba.- La apertura de las zonas Wi-fi el año pasado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) provocó furor en la población. La novedad de poder navegar al aire libre y la rebaja de 4,50 a 2 dólares por hora cautivó a muchos.

La mayoría de los usuarios nunca habían navegado por Internet. Las instantáneas de las largas colas en las oficinas comerciales de ETECSA quedaron para la historia. El hambre de información hizo que muchos se movieran kilómetros de distancia hacia el centro de la capital, donde se instalaron las primeras zonas Wi-fi.

También se pudo ver gran concurrencia en las escasas oficinas de la empresa cuando el monopolio estatal promocionó una oferta de teléfonos marca Alcatel, de gama baja, por 26 dólares, o cuando en marzo del año pasado vendieron líneas por 10 dólares. Los sitios de venta tuvieron que ser custodiados por la policía debido al tumulto.

Hace unos días ETECSA rebajó las tarifas de navegación por Internet e intranet —de acceso restringido a sitios nacionales— de 2 dólares a 1,50, y de 1,50 a 0,25 respectivamente. Sin embargo, este hecho no provocó el mismo furor.

Un equipo de CubaNet que recorrió varios “telepuntos” u oficinas comerciales de ETECSA en La Habana y Mayabeque, y que realizó entrevistas para conocer la opinión de los internautas sobre los nuevos precios y servicios, pudo confirmar que no han aumentado notablemente las colas en las oficinas comerciales de ETECSA, ni tampoco hay más personas en las zonas Wi-fi.

“1,50 todavía es demasiado caro. El connectify sigue siendo la mejor opción (…) Me muevo de parque en parque hasta que encuentro quien venda Internet por un dólar. No me importa dar viajes largos con tal de ahorrar, el objetivo es abaratar los exagerados precios de ETECSA buscando ofertas en el mercado negro”, dijo un joven que se identificó como Rodolfo Morales.

“Yo soy estudiante de segundo año en la universidad, mis padres apenas pueden darme dinero para mis gastos diarios. No puedo darme el lujo de pagar 1,50 dólares por una hora de Internet, y en la universidad la conexión es pésima: es lenta, el Facebook está bloqueado y hay limitaciones por cuotas”, continuó.

El programa connectify u otros semejantes se usan en las zonas Wifi para compartir la conexión a Internet. Aunque este negocio ha sido perseguido por la policía, los que se arriesgan se ganan la vida extraoficialmente cobrando un dólar la hora. Su costo todavía es más barato que el que empezó comerciar ETECSA este 19 de diciembre.

Servicios Nauta Hogar y Bolsa Nauta.

Dos mil usuarios para la prueba de Internet en los hogares se escogieron “a partir de la disponibilidad técnica de los mismos (deben contar con un teléfono fijo), y de otras capacidades que la empresa creó en el área seleccionada”, dijo Ana María Méndez a medios oficiales, especialista de Comunicación comercial de Servicios fijos de ETECSA.

Aunque se trata de una prueba piloto, por primera vez los cubanos podrán navegar desde sus hogares usando tecnología de banda ancha ADSL.

Un joven graduado de telecomunicaciones que no quiso publicar su nombre, dijo: “Yo no tengo teléfono fijo en mi casa. Todo el mundo sabe que pedir uno por las vías oficiales no funciona, sin embargo se puede conseguir por la izquierda a 700 dólares. Me imagino que esa cifra aumente por ser requisito para poder tener Internet en la casa”.

“Creo que tardarán varios años en llevar el Internet a los hogares. Tienen que empezar por cambiar toda la infraestructura de telefonía. Es más probable que llegue Internet a los celulares que a las casas”, añadió.

Parque Wi-fi (Foto: Pablo González)

Van de la Empresa de Telecomunicaciones (Foto: Pablo González)

Cola a las afueras de una oficina comercial de ETECSA en los días que anunciaron rebajas (Foto: Pablo González)







Bolsa Nauta es un servicio disponible para teléfonos celulares desde el día 19 de este mes, pero solo para correo electrónico Nauta. Consiste en “brindar la posibilidad a los clientes prepago de adquirir un paquete de datos Bolsa Nauta que le permite acceder a su cuenta de correo Nauta. Este paquete permite consumir por un período de 30 días, 5 MB de datos por un precio de 1,50 CUC”, explicaron medios oficiales.

Actualmente mandar una foto de alta resolución a través del Nauta es prácticamente imposible, mucho menos archivos de video el acceso al correo nauta a través de un móvil. Nauta se rige por una tarifa de consumo de 1,00 dólar por megabyte (MB), mientras que Bolsa Nauta provee de 5 MB por 1,50 dólares.

Según un trabajador de ETECSA que no quiso ser identificado por temor a perder su empleo, no falta mucho para que “ETECSA ofrezca paquetes para navegar por Internet a través de Bolsa Nauta, que por el momento están haciendo experimentos para su posterior implementación”.

Navegación nacional (Intranet): ¿Vale la pena?

Por otro lado, la navegación nacional que costaba 1,50 dólares por hora tiene un nuevo valor de 0,25 dólares la hora. Se trata de una opción de navegación restringida a sitios de dominio .cu de modo que el usuario solo puede acceder a sitios cubanos.

A Luis García, un cubano de 50 años de edad que estaba en una de las colas de un telepunto de ETECSA en Mayabeque, le preguntamos si alguna vez contrataría la navegación limitada sitios cubanos. Contestó: “¿Para qué quiero navegar sin tener acceso al IMO (aplicación más usada en la isla para hacer teleconferencia con familiares en el extranjero) o al Facebook?”

“Ningún sitio cubano ofrece servicios de mensajería instantánea, no existen redes sociales como Facebook y el único sitio de clasificados que es Ofertas.cu se cae a cada rato. La navegación para sitios cubanos debería ser gratis”, agregó.

El equipo de CubaNet quiso probar este tipo de navegación, pero en el telepunto de Mayabeque donde solicitamos este servicio nos dijeron que por ahora no estaban abriendo nuevas cuentas @nauta.co.cu y que solo funcionaban las que estaban activadas.

Cambios por ETECSA

Los cambios realizados por ETECSA el 19 de este mes fueron recortar el precio de navegación por Internet e Intranet a 1,50 y 0,25 dólares respectivamente e implementar el servicio Bolsa Nauta para correo electronic. También se comenzó el “experimento” Nauta Hogar para llevar Internet a las casas.

En tanto, Cuba sigue siendo el país de Latinoamérica con menor tasa de penetración de Internet, y el salario promedio en la isla ronda los 25 dólares mensuales.