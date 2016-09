El Internet “furtivo” que llega a los hogares cubanos

LA HABANA, Cuba.- La necesidad de una conexión a Internet estable y por un precio inferior al establecido por el gobierno de Cuba, ha provocado la inventiva de los cubanos. A poco más de un año de que comenzaran a funcionar los muy esperados puntos Wi-fi en Cuba, ya se han hecho ver múltiples innovaciones.

Desde una pequeña antena conectada a una laptop que permite multiplicar por diez una conexión, hasta la utilización de los revolucionarios Nanostation, las tecnologías de nuevas empresas, en conjunto con la “chispa” de los isleños, han permitido romper las barreras de la censura.

MikroTik es el nombre de una empresa ubicada en Letonia que se especializa en la construcción y comercialización de hardware y software para para la implementación de redes inalámbricas. Esta tecnología, compuesta entre otras cosas de un sistema operativo, routers y diversidad de antenas, hoy va permitiendo la realización de una red inalámbrica independiente del gobierno que poco a poco va creando conexiones entre provincias.

Entre sus principales funciones, MikroTik permite crear una red de acceso público tanto para usuarios alámbricos como inalámbricos, y también ofrece gran flexibilidad para su configuración, con amplias posibilidades de actualización y conexión estable para más de 400 personas simultáneamente, además requerir no más que un fácil mantenimiento.

“Suministrar Internet no deja de ser un negocio lucrativo e ilegal en la Cuba de hoy, pero no me arrepiento de lo que hago. Con esto obtengo mis ingresos sin dañar a nadie y brindo un servicio que millones de cubanos reclaman”, dijo en entrevista para este medio digital BlackOne, alias del dueño y administrador de una de las redes que hoy suministra Internet con tecnología MikroTik a más de 3 000 personas en La Habana y que prefiere su nombre real no sea publicado “por motivos de seguridad”.

Un servicio estable, a menos precio y de mayor alcance, es el principal objetivo de BlackOne. “Hoy contamos con más de cien antenas MikroTik instaladas en toda la capital, y no tenemos más clientes porque preferimos ser selectivos. La masividad crea problemas, hay que ser cautelosos”.

Un equipo de trabajo de 25 informáticos, todos ingenieros graduados de la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, conforman la nómina de esta innovadora empresa. “Los que aquí trabajamos sabemos el riesgo que corremos pero tenemos confianza en que mantener un perfil alejado de la política aún nos permite seguir existiendo. Estoy seguro que de los 25 que trabajamos acá unos cuantos son de la Seguridad (del Estado), pero eso más que alertarme me tranquiliza, así ven que no es un proyecto ‘subversivo’ ni nada por el estilo; simplemente es un puente informativo que conecta algunos hogares cubanos”.

Para poder disfrutar del servicio, el cliente debe poseer en su hogar una antena MikroTik o un Nanostation que se conecte con las diversas antenas que BlackOne y su equipo de trabajo tienen disponibles, por lo que es necesaria una inversión inicial. La página oficial del mercado negro cubano, Revolico, tiene en oferta estos equipos por un precio de 200 y 280 CUC los Nanostation y el MikroTik, respectivamente.

La inversión inicial es elevada para el salario promedio en Cuba, de alrededor de 25 dólares (equivalentes a CUC) mensuales.

“Una vez el cliente tenga los equipos básicos necesarios para establecer la conexión y no viva en repartos que hoy catalogamos como ‘ciegos’ porque aún no logramos conectarlos, nosotros le hacemos las instalaciones y dejamos funcionando el servicio que solo tiene un costo de 10 CUC al mes por la conexión a nuestras antenas”, explica.

El acceso a internet que esta empresa suministra es obtenido de los diversos puntos Wi-fi que hoy brinda ETECSA, por lo que es obligatorio el pago de las tarifas oficiales. “No ofertamos un internet gratuito, solamente la posibilidad de tener Wifi-ETECSA desde la comodidad del hogar”.

En busca del cumplimiento de las metas de la empresa, dos de los miembros de la misma formarán parte del encuentro de usuarios de MikroTik que tendrá lugar en Madrid, España, los días 16 y 17 del presente mes. “En este tipo de encuentro, siempre aprendemos mucho, además de negociar la compra de nuevos equipos y de buscar nuevas vías de poder introducirlos en la Isla. Espero que algún día podamos ser 100% legales. La verdad, es nuestro mayor deseo”, concluyó.