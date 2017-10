Dominados por el dominó

LA HABANA, Cuba.- Saber jugar dominó es, para algunos, elemento indispensable para definir a un cubano. Dentro y fuera de la isla se lo ha llegado a identificar como una marca de nuestra cultura.

Sin dudas lo es, incluso para quienes lo ven simplemente como un pasatiempo más, incluso como un vicio. Sin embargo, para otros es como ejercer un oficio. Son los jugadores “profesionales”, cuyas vidas giran en torno a eso que no es un simple juego de azar.

Emelino, uno de esos jugadores empedernidos, asegura que el dominó es pura estrategia y que llegar a ser un maestro requiere de mucho entrenamiento mental pero también de dotes naturales y hasta sobrenaturales.

“El buen jugador llega a saber cuáles son las fichas que están y las que no. Incluso en segundos calcula la jugada del contrario porque es un juego de estrategia (…). No es tanta matemática como tener mucha memoria, ser un buen observador de todo, hasta de los gestos, los comentarios de los que juegan. (…) Cómo se fuma el cigarro, como se rasca o respira. (…) Es algo que nace con uno o un don que se tiene. Yo creo que es un don que se tiene”, afirma Emelino.

A cualquier hora del día y en cualquier barrio de la isla se puede escuchar el sonido de las fichas golpeando una mesa que, a veces, no pasa de una tabla rústica que los jugadores sostienen sobre las piernas.

Es un ruido que todos conocen y que no solo connota diversión y “borrachera” sino, sobre todas las cosas, dinero.

“No hay dominó sin dinero. Hay que apostar para que sea interesante, de lo contrario es un jueguito de niños”, asegura Leosdán, un joven jugador que dedica casi todas las tardes al dominó.

“No es que juegue para ganar dinero y que eso sea el propósito; es que se vuelve más interesante cuando uno sabe que algo está en juego. (…) Es verdad que a veces termina en bronca pero también hay que saber con quién uno juega. (…) En este mundo casi todos los buenos jugadores se conocen y nadie va a jugar con alguien que es un estafador, un tramposo o un mal perdedor. (…) Primero está la diversión y después el dinero, pero te digo, sin dinero es un jueguito de niños, no tiene sentido”, dice Leosdán.

(Foto: Ernesto Pérez Chang)

(Foto: Ernesto Pérez Chang)





Para Virgilio, otro jugador, el dominó es un “trabajo” tan serio como cualquier otro.

“Muchos lo ven como cosa de vagos. ¿Por qué no le dicen vago a un futbolista o a un pelotero? ¿A un jugador de ajedrez? (…) Otro error es decir que somos una partida de “curdas” (borrachos). Mira, para jugar en serio hay que estar bien afinado. (…) No es lo mismo darse el traguito que estar borracho. Es un trabajo, y uno tiene que estar concentrado en lo que hace. (…) Te estás jugando dinero y lo puedes perder todo”, explica Virgilio.

“Dominó sin interés no es dominó”, asegura Yosua, quien ha tenido buenas y malas experiencia al respecto: “Una vez tuve una racha que no había nadie que me ganara (…) fue una semana que era un juego tras otro. Para que tú veas cómo son las cosas, esa misma semana me botó la jeva (…) perdí el trabajo, el viejo se me enfermó (…) me las vi negras. Y me dice un socio que me vio por el piso, oye, vamos a casa del Nene a jugar que hoy la cosa está buena, y me fui para allá y aposté el único peso que tenía (…) al final hice como quince mil pesos, en una semana”.

No importa lo que suceda alrededor. “Se puede estar acabando el mundo pero el juego debe seguir”, dice en broma uno de los jugadores con los que converso. Me responde sin dejar la mesa, sin desatender las fichas.

No hace mucho, algunos medios de prensa hasta calificaron como imprudencia el hecho de que, bajo el azote del huracán Irma, en medio de las inundaciones, algunos sacaran los tableros a la calle.

“Es cierto que es una locura pero si te despiertas y ves que todo está patas arriba, lo mejor es darse un par de tragos y divertirse”, opina Yanniel, uno de los que, habiendo perdido varias de sus pertenencias a causa de las aguas que dejó el ciclón, optó por no echarse a llorar.

“Me levanté y vi que todo estaba empapado y no podía ponerme a sacar agua. No había nada que hacer que esperar a que bajara por sí sola. (…) Eso no es nuevo aquí. Además, todo depende de uno. Nadie te va a dar nada. Eso es un cuento (…). Eso es parte de la recuperación”, dice mientras ríe a carcajadas). “¿O vas a esperar a que te repongan lo que perdiste? (…) Me pongo a jugar, que es lo único que me va a reponer lo que perdí”, comenta Yanniel.

Al igual que él, la mayoría de los entrevistados coincide en que el dominó no solo sirve como una alternativa económica para incrementar los ingresos personales, sino como un “antídoto” contra la abulia cotidiana.

(Foto: Ernesto Pérez Chang)

(Foto: Ernesto Pérez Chang)

(Foto: Ernesto Pérez Chang)

(Foto: Ernesto Pérez Chang)









Clara es una mujer de unos cincuenta años que todas las tardes sale a jugar en la misma esquina del barrio donde vive, en Centro Habana. Cuesta trabajo hacerla hablar, pero si la retas con una partida enseguida se suelta y conversa. Dice que le gusta escuchar al contrario y que solo así puede “calcularlo” y saber si es “de confianza”. Para ella, el dominó es su única puerta de escape, un modo de sobrevivir a las adversidades.

“Hay calor, no hay nada que ver ni que hacer. Este es mi antídoto contra el aburrimiento. (…) Llega un momento que la casa se te viene arriba con tantos problemas. No me gusta calentarme la cabeza con tantos problemas así que, bueno, entonces a jugar dominó hasta que me muera”, dice Clara y continúa diciendo más tarde mientras bebe, juega y apuesta lo mismo que ganó tal vez la noche anterior: “Te imaginas estar encerrada aquí, sin poder hacer nada. Porque si vas a un lugar todo es dinero y dinero que no hay. No lo hay. Y si opinas sobre cualquier cosa que no sea pelota es un problema. Mira, es mejor sentarse en una esquina a jugar y hablar de dominó porque ya ni de pelota, que no sirve. (…). Yo sí creo que los cubanos hemos aguantado tanta cosa mala gracias al dominó. Y no exagero, es la pura verdad”.