Digicel hace en Cuba lo que ETECSA no puede

LA HABANA, Cuba.- Las tarjetas Sim de Digicel que ofrecen Internet usando la red de datos móviles de Cubacel se hacen cada vez más populares en la Isla aunque “solo las usamos para chatear y para revisar el correo”, según confirmaron algunos usuarios cubanos. Digicel les ha dado la oportunidad que el monopolio de las comunicaciones ETECSA no ha podido ofrecer aún. “Correo electrónico más barato y estar todo el tiempo en línea y disponible para chatear son las mayores ventajas”, comentó Alexis Matos, un joven cubano que usa el roaming de Digicel desde Mayo de este año.

“Siempre quise estar en línea las 24 horas. ETECSA hasta el momento solo ofrece (por) horas y a precios elevados, si deseaba chatear con mis amistades debía ponerme de acuerdo y fijar una hora especifica, por otra parte el correo electrónico sale muchísimo más barato, unos 70 dólares menos por cada 100 megas”, añadió Matos.

El Internet de Digicel que se ha venido comercializando en Cuba desde hace meses en el mercado negro a precios entre 30 y 35 CUC (tarjetas SIM de 100 megabytes), no ha cumplido las expectativas de algunos cubanos que (prefieren las videollamadas), pero ha hecho posible el sueño de otros de estar siempre en línea y disponibles para comunicarse.

Contratar el servicio, según el usuario Jorge Fuentes, no da resultado porque “sale muy caro para hacer videollamadas o llamadas de voz y solo sirve para chatear”.

“Hemos probado las tarjetas de Digicel y solo da buenos resultados para testear con aplicaciones como WhatsApp o IMO. Por el precio de 30 CUC se venden en revolico, son personas que las importan desde Estados Unidos, donde su valor es de 25 dólares. Por ese precio te ofrecen 100 megas, que si los usas en video llamadas por IMO podrás hablar solamente 30 minutos, por lo que aquí las personas solamente la utilizan para mensajes de texto. Entonces 100 megas sí duran todo el mes y sobra. En lo personal no me gusta textear, por eso no la he seguido comprando”, agregó.

“He vendido muchas tarjetas, aunque siempre pensé que se iban a vender más. Yo mismo las traigo y me gano unos 5 CUC en cada una; los que las compran pueden después recargarlas por Internet todos los meses a través de sus familiares en el exterior”, comentó Alberto Mesa, que ha encontrado un nuevo negocio importando tarjetas SIM de Digicel. “Lo bueno que tienen es que son pequeñas y puedes entrar una buena cantidad regándolas por todo el equipaje”, explicó.

El roaming de Digicel asigna 100 megabytes por mes en el plan que más se comercializa en la Isla por ser el más barato. Algunos de los revendedores de estas tarjetas explicaron para este reportaje que deben configurar un cortafuegos o “firewall” en los smartphones para evitar la fuga de megabytes por otras aplicaciones o actualizaciones automáticas que corren en segundo plano y se conectan a Internet en estos dispositivos.

“Con un ‘firewall’ se evita que se consuman megabytes extra y se agoten rápidamente los 100 megas que asigna Digicel; las primeras tarjetas que vendimos los clientes las devolvían y nos llamaban estafadores porque se quedaban sin megas en 2 o 3 días por este motivo. Hasta que nos percatamos que debíamos desactivar las actualizaciones automáticas y usar aplicaciones de contrafuegos para evitar esto”, explicó Alberto.

Tarjeta SIM de Digicel (Foto: Orlando González)

Tarjeta SIM de Digicel (Foto: Orlando González)

Planes de Digicel (Foto: Orlando González)

Cortafuegos (Foto: Orlando González)

Recarga de la tarjeta por Internet (Foto: Orlando González)

Consulta de saldo (Foto: Orlando González)

Mensaje de Digicel (Foto: Orlando González)















Digicel ofrece servicios como SMS entrantes gratis, correo electrónico, posibilidad de navegación en un Internet sin censuras como el Nauta de ETECSA. Algunos entrevistados para este trabajo nos plantearon que usan versiones de aplicaciones como Facebook lite para revisar sus redes sociales y consumir menos megabytes. También ofrece la posibilidad de enviar o recibir unos 3000 mensajes en WhatsApp, 30 minutos en video llamadas y 130 en llamadas de voz.

El precio del correo Nauta de ETECSA es de 1 CUC por cada megabyte, por lo que 100 megas de correo Nauta equivaldrían a 100 CUC, siendo 70 CUC más caros que el servicio de Digicel si es usado solamente para correo electrónico. Para algunos cubanos Digicel no es una buena opción y continúa siendo un Internet caro, aunque para otros ha ofrecido mucho más servicios y libertades que los que todavía hoy ofrece el monopolio ETECSA.

La agencia de viajes y envíos a Cuba Cubamax comenzó en mayo pasado a ofrecer Internet en Cuba mediante la tarjeta SIM “Cuba Roaming”, de la compañía de telecomunicaciones Digicel.