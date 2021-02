MIAMI, Estados Unidos. – Alfredo Batista Martorel, residente en el municipio de Antilla, provincia de Holguín, fue uno de los miles de cubanos damnificados por el paso del huracán Ike, que afectó la Isla en septiembre del ya lejano año 2008.

El meteoro provocó grandes daños en Cuba. De acuerdo con cifras oficiales, afectó unas 200 000 viviendas, 30 000 de las cuales quedaron completamente destruidas.

Trece años después de aquella catástrofe, Batista Martorel vive bajo un árbol y sigue esperando la ayuda prometida por el régimen cubano.

“Anteriormente (al paso de Ike) dijeron que me iban a hacer una casa. Hubo una visita del gobierno y concluyeron que la vivienda que estaba en peor condición era la mía. Sin embargo, vino el ciclón, me tumbó la casa y hoy, 13 años después, hay 15 o 16 casos por encima del mío”, declaró Batista a la agencia de noticias Palenque Visión.

El hombre relata que vivió el paso del ciclón a la intemperie por el miedo de que su frágil vivienda le cayera encima.

Tras el derrumbe de su casa, Alfredo fue informado de que era el primero en la lista de personas a las que se le construiría una vivienda. Esa promesa no ha sido cumplida.

“Me propusieron construir una vivienda de tabla de palma, pero yo dije que no, porque el comején me la iba a comer”, señaló.

Actualmente, Alfredo Batista Martorel vive bajo un árbol. Su cama es una hamaca con cartones y su cocina un horno rudimentario montado sobre piedras.

“Toda la vida he sido campesino. Como soy pobre y no tengo nada, me dolió”, dijo el holguinero, quien parece no albergar esperanzas.

El huracán Ike comenzó a azotar la costa oriental de Cuba el 7 de septiembre de 2008. Tocó tierra precisamente por la provincia de Holguín, con fuertes vientos y lluvias que provocaron el derrumbe de miles de viviendas, así como inundaciones y el desborde de ríos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.