“Falsos positivos”: ¿negocio redondo para el régimen?

LA HABANA, Cuba. – Daniel Morales, un cubano residente en España que viajó a la Isla para visitar a su familia, arribó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el pasado 20 de enero. El joven traía consigo el certificado negativo de un test PCR que se había realizado 72 horas antes de tomar el vuelo. Sin embargo, en Cuba las cosas se complicaron.

“En el aeropuerto me realizaron otra prueba PCR y pagué una cuota sanitaria por un valor de 30 euros. Tres días después, cuando estaba en mi casa (aislado) con mi familia, llegó una guagua a recogerme porque decían que era positivo a la COVID-19”, relató Morales a CubaNet.

El PCR del joven había dado positivo, pero el de su esposa no, cosa que a Morales no dejó de inquietarle.

“Según ellos, mi PCR había dado positivo. Sin embargo, el de mi esposa, que viajó conmigo, era negativo, a pesar de haber compartido cama y todo el vuelo ─de unas 10 horas de duración─ a mi lado días antes de la prueba. Fue algo muy extraño”, señaló.

Tras haber sido diagnosticado, Daniel Morales fue trasladado hasta Guanabo, al este de La Habana.

“Me llevaron a un hotel que ni recuerdo el nombre. El trato fue bueno, aunque no puedo decir lo mismo del personal que me fue a buscar a mi casa, ya que me dieron semejante noticia con una gran sonrisa en la cara”, añadió.

El valor de los paquetes de cuarentena en hoteles de La Habana para turistas extranjeros ─que no formen parte de un grupo de viaje─ y cubanos residentes en el exterior oscilan entre 231 y 846 dólares por persona.

Cabe señalar que en caso de que un residente resulta ser positivo a la COVID-19 debe ser trasladado a uno de los centros hoteleros destinados a este fin y pagar por su estancia y tratamiento.

“A los cinco días, tras someterme a un tratamiento con medicamentos que ni sé cuáles fueron y cobrarme 1 000 euros más por concepto de servicios y atenciones, me informaron que no tenía COVID-19”, explicó Morales a este diario.

El joven precisó que, según los médicos, la prueba había sido un “falso positivo”.

“Reclamé que me devolvieran mi dinero y me explicaron que no se podía porque ya el país había gastado recursos y medicamentos en mi persona. Solo me ofrecieron disculpas. Y yo me pregunto: ¿Y mi tiempo y mi dinero qué? Perdí cinco días que eran para estar junto a mi familia y además perdí 1 000 euros por un error de ellos. A Cuba no vuelvo más, puedes estar seguro de eso”, lamentó.

Ana Laura Díaz, familiar de un cubano residente en Miami al que le sucedió algo similar, sostiene que se ha armado un “negocio redondo” alrededor del tema de los supuestos “falsos positivos”.

“Solo tienen que decir que el PCR es positivo y ya. Para mí que escogen las víctimas. Mi primo llegó de Miami y se lo llevaron días después porque, supuestamente, tenía COVID-19. El PCR acá dio positivo, pero él nunca se sintió nada, ningún síntoma. Le cobraron todo y casi ni pudimos estar con él. Le explicaron que era asintomático, pero positivo. Siempre nos quedó la duda, porque él no sintió nada nunca y la prueba que se hizo antes de viajar era negativa”, comentó a CubaNet

Pese a que las nuevas medidas sanitarias implementadas el pasado 6 de febrero dictan que la cuarentena de los cubanos residentes será en centros habilitados en las provincias, “libres de costos”, viajeros como Daniel Morales y otros han sido obligados a pagar los servicios de alojamiento y tratamientos sin siquiera tener la enfermedad.

