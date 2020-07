MIAMI, Estados Unidos. – En su habitual pódcast semanal, el columnista y analista cubano de temas políticos Carlos Alberto Montaner se preguntó quién paga por los incontables daños provocados por la pandemia de COVD-19 desatada en China a finales de 2019. El escritor circunscribe su interrogante sobre todo al ámbito de las naciones latinoamericanas.

“Miles de empresas han tenido que cerrar en el mundo lanzando al desempleo y a la pobreza a millones de personas. En América Latina los efectos han sido devastadores”, lamentó Montaner. “Cuando escribo esta crónica de acuerdo con el macabro recuento realizado día a día por la Johns Hopkins University en el planeta hay casi 12 millones de personas contagiadas, de las que han muerto más de medio millón”.

Según el reconocido columnista cubano radicado en Miami, “no hay prácticamente dudas de que el virus viene de China y hasta se sabe dónde se originó este COVID-19: en un mercado abierto de animales salvajes”.

No obstante, el Gobierno de China “no lo admite y ha dicho algo ridículo: que el Ejército de Estados Unidos es el responsable de esta pandemia provocada por el coronavirus”, dijo Montaner.

“China trabajó día y noche para entregar a la comunidad científica un modelo del virus”, que permita avances en la investigación y conlleve a la creación de una vacuna o medicamento para poner fin a la pandemia, reconoció el analista.

“Evidentemente, China sabe que tiene una responsabilidad muy grande en esta pandemia, aunque no se trata de una conspiración siniestra como dice alguna gente enloquecida”. No obstante, el régimen chino “no quiere admitirlo públicamente para no arriesgarse a las demandas”.

Para Montaner, “los gobernantes latinoamericanos no pueden ignorar la negligencia criminal de China”.

“Si yo fuera (Luis) Abinader, el reciente electo presidente de República Dominicana; (Nayib) Bukele, el presidente de El Salvador; el panameño (Laurentino) Cortizo; el de Guatemala, (Alejandro) Giammattei; (Iván) Duque, de Colombia; en fin, si tuviera la responsabilidad de sacar a mi país del caos del coronavirus le pediría una compensación por daños y perjuicios a China”, aseguró el escritor.

No obstante, también dijo que “lo haría muy discretamente para no humillar al gran país asiático, y le demandaría inversiones o ayudas para impedir el descalabro económico que afectará a los más pobres, de manera que China se beneficie y nos beneficiemos nosotros”.

“Para China, una nación que tiene mal contados 1400 millones de habitantes y que dispone de mucho dinero contante y sonante esa sería una salida airosa a la crisis en la que nos ha metido”, terminó Montaner.