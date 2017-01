Aeropuerto de La Habana, nuevo récord de pasajeros y de corrupción

LA HABANA, Cuba.- “El 31 de agosto volamos a Londres desde el aeropuerto de La Habana. Estuvimos allí cerca de dos horas hasta que abordamos el vuelo. Cuando llegamos a Londres, no tardamos ni 20 minutos en pasar Inmigración y salir con nuestro equipaje. Al llegar a casa nos percatamos de que faltaban artículos en una de las maletas, la cual estaba cerrada con un candado. Los artículos en cuestión fueron: Un par de zapatillas negras deportivas Puma, talla 9; tres perfumes (usados); siete cajas de cigarros Lucky Strike; maquillaje para los ojos (usado) y un estuche con unas gafas de sol”.

Comentarios como este, de Yisell Jiménez, se pueden encontrar en las propias páginas informativas del aeropuerto internacional José Martí.

Durante el año que finalizó, entraron en vigor los permisos de aterrizaje en la terminal habanera para los vuelos regulares de ocho aerolíneas de Estados Unidos. Las compañías estadounidenses JetBlue, Delta, American, United, Southwest, Alaska, Spirit y Frontier tienen autorizadas 110 rutas a 10 ciudades cubanas.

Un extrabajador del aeropuerto que no quiso revelar su identidad por razones de seguridad narró a CubaNet algunos de los métodos usados por los operarios de equipaje.

“Los que manipulábamos las maletas y cargábamos las bodegas siempre teníamos que tocar (sobornar) a los ‘ESPA’, que son a los que les pagan un salario por vigilarnos. La primera regla fundamental era nunca abrir una maleta de un vuelo de llegada. Nosotros los más viejos siempre lo hacíamos con vuelos de salida; preferiblemente con vuelos europeos que son los más largos. Siempre lo primero que se busca son joyas, dinero en efectivo, teléfonos celulares de gama alta, cosas pequeñas pero que son de mucho valor.

“El incremento de los vuelos procedentes de Estados Unidos va a traer consigo un gran aumento de cosas perdidas en los equipajes, eso te lo puedo asegurar”, añadió la fuente. “La gente de la aduana se busca lo suyo —muchas veces con chantajes—, los que trabajan en el salón VIP también tienen sus métodos y así viven los trabajadores del aeropuerto: de cosas ilegales y robo porque el salario no da para nada”.

Algunos pasajeros usan la corrupción y los sobornos a los aduaneros para evadir los altos impuestos en concepto de importación de efectos electrodomésticos impuestos por las leyes cubanas.

A la espera porque comiencen a salir los pasajeros de algún vuelo, en la Terminal 3 (Foto: Orlando González)

A las afueras de la Terminal 2, adonde por años han llegado los vuelos de Miami, no hay asientos donde esperar (Foto: Orlando González)

La congestión en fronteras y aduanas provoca esta otra a las afueras del aeropuerto, de familiares y amigos esperando (Foto: Orlando González)







“Al llegar a Cuba y pasar por la Aduana detectaron que traía en mi equipaje varios equipos que no había declarado en mi tarjeta: una reproductora de automóvil, una máquina de pelar y una cámara de video. Tenía que pagar un total de 240 dólares por importar dichos artículos. El aduanero me miró y con pocos gestos y señas entendí perfectamente. Le pase muy disimuladamente 30 dólares cuidándome de las cámaras de vigilancia y no tuve que pagar nada más”, comentó a CubaNet una cubano-americana que prefirió el anonimato.

Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN). Más de 1 200 millones de dólares provenientes del sector turístico ingresaron Cuba en el primer semestre de 2016, lo que representa un aumento del 15 % con respecto al año anterior.

“No sé qué se hace con todo ese dinero que ingresa al país en concepto de turismo. Las terminales 2 y 3 del aeropuerto dan vergüenza. Solamente existe una carretilla (refiriéndose a el tractor que carga el equipe) para todo el aeropuerto. La pista está malísima y no la arreglan. El aeropuerto y sus trabajadores no estamos preparados ni tenemos las condiciones para recibir tantos vuelos diarios”, comentó Alex Henríquez. Trabajador de carga en la Terminal 3.