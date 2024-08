MATANZAS, Cuba. – De niña, la actriz cubana Eileen Acosta León fue bastante activa, participaba en talleres y se apuntó en la Casa de Cultura de su natal San Antonio de los Baños, Artemisa. Aunque sus inicios estuvieron marcados por el canto y el baile, cuando descubrió la actuación se enamoró de ella. Durante sus estudios en la Escuela Nacional de Arte (ENA) su inclinación por el mundo artístico en general creció.

Su debut en la pantalla chica lo tuvo en el espacio humorístico dirigido por Delso Aquino A otro con ese cuento. En los últimos años, el público ha disfrutado de su talento en telenovelas como Entrega y Viceversa. En la actualidad, asume el papel de Aitana en Renacer: una madre que, debido a los abusos de su pareja, tiene que abandonar a su hijo.

A Eileen le resulta complejo decidir entre humorísticos o dramatizados, pues ambos le apasionan, sobre todo cuando los personajes la sacan de su zona de confort, no tienen relación con su personalidad o demandan mucha preparación.

―¿Qué representó interpretar a Aitana?

―Interpretar a Aitana fue brutal; me exigió muchísimo como actriz. Fue un proceso duro de trabajo, donde no tuve casi tiempo de estudio; prácticamente tuve una semana para prepararme, porque había acabado de grabar Viceversa. Fue una experiencia bastante sacrificada, pero muy bonita.

―Si Eileen estuviera ante conflictos como los del personaje, ¿qué haría diferente?

―No diera tantas explicaciones, me llevaría a mi hijo y fuera a la Policía. La verdad es muy difícil decir qué haría, porque, al no vivir esa vida, es muy fácil juzgarla. Es más simple dar un consejo que actuar. Creo que no me permitiría alejarme de mi hijo, pero hay que estar en ese pellejo, vivir una situación así para saber.

Depende del apoyo que tenga; Aitana no tenía ninguno. También, como quiera que sea es un melodrama, una telenovela en la que tienen que pasar otras cosas para llegar a un superobjetivo.

―Lo mejor y lo peor de darle vida a Aitana…

―Lo mejor fue el sentimiento de luchar, de ser una mujer empoderada, de no depender de nadie, porque Eileen tiene de eso, de no depender de un esposo, de un hombre, y creo que fue lo que más disfruté del personaje. Lo que más me frustra es que no tenga su hijo en el tiempo que quiere, me da impotencia, pero, para que haya novela, tiene que existir drama, conflictos.

Lo otro son las escenas en las que no podía reaccionar o responder como Eileen, sino mantener la calma, la paciencia; era lo que más me costaba y lo que menos disfrutaba, sobre todo escenas de discusiones en las que yo diría otras cosas y las que dice Aitana son opuestas. Era frustrante, incluso me quedaba sin voz, se me hacía un nudo en la garganta porque acumulaba mucha ira.

―¿Cuál es el personaje que más ha disfrutado interpretar?

―Todos los personajes que he interpretado los he disfrutado muchísimo. He tenido la suerte de trabajar con personas que me ayudaron y no he tenido malas experiencias con personajes ni con compañeros; eso contribuye a disfrutar el proceso. No puedo dejar de mencionar a Bebita, de A otro con ese cuento, que fue mi primer papel humorístico.

Era muy juguetona, maldita, eso me encantaba, porque yo de niña era bastante activa. Bebita tenía muchas cosas de Eileen. En el caso de los dramatizados uno de los que más me ha gustado ha sido Aitana, que se aleja muchísimo de mí, tiene un conflicto muy fuerte con su hijo; yo no tengo hijos. Tuve que estudiar y trabajar mucho.

Ese, y otro que hice con [la realizadora] Elena Palacios, en un cuento, con un personaje que transita por muchas emociones. No puedo adelantar mucho, porque no ha salido, pero me dejaba muy agotada al final de cada rodaje y eso significa trabajo y exigencia. Ambos personajes han sido un plus en actuación.

―¿Qué papel le gustaría asumir en futuros proyectos?

―No me gustaría decir un personaje en específico, sino uno que tuviera todos los talentos, que bailara, actuara, cantara, que me exigiera muchísimo como actriz y para el que tuviera que dar el 200%. En estos momentos, quisiera hacer un papel negativo, malo, porque me falta.

―Entre todos los medios, ¿cuál escogería?

―Creo que, entre televisión, cine y teatro, me gusta mucho el último, aunque no lo hago en estos momentos. Es bastante sacrificado y hay que tener un tiempo entregado y dado a él; en mi caso no lo tengo, quizás más adelante sí lo haré.

―Referentes dentro de la actuación en Cuba…

―De las actrices que más me gustan por su manera de trabajar… No tengo palabras para describirla; siempre que veo lo que hace me quedo con la boca abierta: Laura de la Uz. Es una actriz que tiene una tabla inexplicable, ya sea en el teatro, el cine o la televisión, también canta; tiene una energía muy bonita, desprende algo que, además de como actriz, como persona, me gusta muchísimo.

También admiro a Blanca Rosa Blanco, Amarilys Núñez, Mirta Lilia Pedro, Ana Gloria Buduén, Yazmín Gómez… Estas dos últimas trabajaron conmigo en Renacer y la verdad es que me quito el sombrero con ellas. Admiro a quien tenga un 50% de actriz y un 50% de buena persona.

―Si Eileen no hubiese sido actriz, ¿qué sería entonces?

―Hubiera sido tantas cosas: peluquera, maquillista, estilista, cocinera… porque, incluso, en mi día a día, cuando no estoy ejerciendo la carrera de actriz, hago cualquier otra cosa que tenga que ver con eso. Yo misma me arreglo mis uñas, mi pelo. Me gusta y disfruto todo ese mundo de la belleza, el maquillaje…

―¿Cómo es un día en su vida cuando está lejos de los reflectores y las cámaras?

―Cuando no estoy trabajando soy muy de casa. Me gusta la fiesta, salir con mis amigas a tomarnos una cervecita, a charlar, a contarnos cosas de nuestras vidas, relajarnos. Me gusta mucho mi familia, estar con ella lo máximo posible cada vez que tengo tiempo libre.

Siempre estoy organizando eventos con mi familia, porque la verdad no puedo estar sin ellos; hablo con mi mamá y mi papá todos los días. Soy muy familiar, necesito muchísimo su apoyo para todo. Creo que soy dependiente emocional de ellos. Me gusta estar en casa, disfrutar de mi esposo, ver series, televisión, todo lo que tenga que ver con el hogar.

―¿Cuáles son los sueños que le quedan pendientes?

―Hacer cine es quizás el mayor deseo que tengo, porque lo único que he hecho es un cortometraje, ni películas ni largometrajes. Lo otro es que quisiera tener un contrato de trabajo en España. Me encantan las series y el cine español, lo disfruto y es lo que más consumo.

El sueño que tengo es lograr un personaje súper top en una serie, o ni siquiera top, sino un personajito que me diera la oportunidad de conocerme internacionalmente y hacer carrera fuera de Cuba. En caso de que me fuera de aquí, de mi país, quisiera seguir con mi carrera, no me gustaría hacer otra cosa, aunque no le tengo miedo al trabajo. Me gustaría seguir siendo actriz, que fue lo que estudié y lo que amo.

