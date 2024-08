AREQUIPA, Perú – Desde hace poco más de dos meses Cubavisión trasmite la telenovela Renacer, que lo cubanos dentro y fuera de la Isla están siguiendo también desde Youtube. El dramatizado ha sido un éxito, con constantes giros y un amplio desarrollo de personajes que recuerdan casi a las tan gustadas producciones de Brasil.

La telenovela también cuenta con un amplio cast de personajes que mueven los hilos de la trama, así como de actores, más y menos consagrados en el medio, que le dan vida a protagónicos, antagónicos y secundarios. Precisamente entre el grupo de noveles destaca Alejandro Guerrero, un actor revelación que interpreta a Lían.

Sobre su paso por Renacer, el joven artista conversó con el periódico oficial Escambray, compartiendo detalles de su vida y detrás de cámara de la producción televisiva.

“Cuando era niño, mi mamá fue quien me llevó al grupo de teatro El hombrecito verde, y ahí empiezo por la danza, pruebo actuación, la música, pero en el canto no soy bueno, entonces parece que tenía futuro en la danza y en la actuación, así que ahí comencé”, dice Guerrero en relación a sus orígenes en el mundo del arte.

Durante su adolescencia, estuvo en el grupo teatral desde los 11 años y hasta los 15. En esa misma etapa, con 14, empezó a prepararse para las pruebas de la Escuela Nacional de Arte (ENA) en el grupo Olga Alonso, con Humberto Rodríguez.

Según cuenta, en aquella oportunidad no lo aceptaron en la academia por nódulos en las cuerdas vocales, a pesar de que llegó a superar los primeros cortes evaluativos.

“Me enfadé mucho y no quise saber de la actuación, incluso me alejé de ese mundo. Me hubiera encantado pasar la escuela, pero desafortunadamente, no pude, más bien la formación que he tenido ha sido en la práctica, las cosas que he hecho, los directores con los que he trabajado, que sobre la marcha me han corregido, me han dado técnicas, me han explicado, todo en la práctica, cometiendo errores, puliéndolos”.

De manera que el talento de Alejandro Guerrero podría decirse que es casi empírico. No obstante, el joven reconoce que su formación actoral ha sido “genial” y, en ese sentido, es de los que piensa que “todo lo que pasa, es por algo”.

“Llego a la telenovela Renacer a través de Rey Castañeda, un profesor de la ENA. Cuando yo hice las pruebas, no me presenté más, fui para mi pre y pasé mi Servicio Militar. Él me llamó cuando yo estaba en el Servicio Militar para un proyecto y le dije que no podía, pero me volvió a llamar ahora para la novela, me preguntó si quería presentarme al casting y así fue: me presenté y ese mismo día, a las cinco de la tarde, yo tenía el personaje”.

Lían, su personaje, es un bribón de barrio, dicharachero y carismático. Es también uno con muchos matices, con tintes antagónicos, pero que ha logrado conquistar de buena manera a la audiencia.

“Lían es candela. Creo que es el personaje impulsor de mi carrera, de mi vida, porque la aceptación que ha tenido en el público ha sido tremenda, la gente ha conectado muy bien con él y yo estoy contento, por supuesto”.

Como toda buena interpretación, el trabajo de Guerrero ha despertado pasiones entre los públicos, quienes en ocasiones suelen confundir ficción y realidad.

“La gente en la calle es muy linda y algunos se pasan, me dicen cosas hasta groseras, pero todo superbién, me piden fotos. El otro día me paró un muchacho cerca de Maternidad y me dijo que le iba a poner a su hijo como el personaje, que era un nombre que ya tenía pensado, pero, a raíz de la novela, se decidió; esa es una anécdota que voy a recordar siempre.”

La telenovela Renacer, bajo la dirección general de Heiking Hernández, ha trascendido la audiencia asidua de las soap opera (como suele llamarse también a este género seriado de los melodramas), logrando pegar a las pantallas a los grupos más casuales de espectadores.

“En las redes sociales ha sido una explosión, yo realmente no sé cómo voy a administrar toda esta lluvia de bendiciones que me ha caído por el chat, los comentarios muy bonitos, gente a lo largo y ancho del país me escribe, cubanos que ven la novela en otros países: en Miami, España, Brasil, México (…) Me escriben tanto hombres como mujeres de todas las edades”.

Respecto a los puntos en común entre ser humano y personaje, Guerrero admite que tiene un gran parecido con Lían. Su novia hasta se atreve a resaltar que son casi idénticos.

“Realmente se parecen bastante y eso yo lo aproveché. Pienso que los puntos de contacto están en que los dos somos jóvenes, tenemos casi la misma dinámica de relacionarnos con la gente, el mismo carisma; creo que va por ahí, lo demás es la actuación, porque claro, yo le agregué elementos que veo por la calle que yo no tengo, pero sí, realmente nos parecemos”.

Al mismo tiempo que Lían se ha arraigado en el gusto popular, también ha aumentado el reconocimiento de Alejandro Guerrero, quien ya grabó en otro espacio de gran demanda: Tras la huella.

