CDMX,México-. Este viernes murió la madre de las presas políticas cubanas María Cristina y Angélica Garrido, quienes permanecen detenidas por participar en las manifestaciones del 11 de julio.

“Muere, pidiendo libertad para sus niñas. Aún las carnes de su padre abonan la tierra húmeda y ahora recibe el cuerpo de la mamá”, escribió en Facebook el activista Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica.

En los 17 meses que llevan en prisión las activistas han perdido a sus dos progenitores. A mediados de agosto falleció el padre. “La prisión de sus dos únicas hijas mató a los padres, otra cosa no se puede decir”, aseguró Rodríguez Pérez a Cibercuba

Rodríguez, quien también es opositor, mencionó en el mismo post que hoy es el cumpleaños de Angélica Garrido, condenada tres años de prisión.

“¡Qué cumpleaños, amor mío! El jueves me dijiste ‘si me diera tiempo, si pudiera cuidarla, acariciarla, atenderla como a una niña’. Recuerdo, que te mentí; bueno, que te di esperanzas. Fallé. Mis cálculos no estuvieron bien. Tú, quédate tranquila, mis hermanos y yo seremos los que soplen los barrotes de hierros que han puesto sobre tu cake”, agregó Rodríguez Pérez.

“Como les tenían separadas las visitas, la madre tenía que ir dos veces por semana a ver a sus hijas, a pesar de encontrarse mal de salud. Viajes largos, de una provincia a otra, pasando ese sufrimiento… hasta que recientemente le dieron la posibilidad de realizar la visita conjunta a sus hijas”, describió el activista a Cibercuba.

Angélica y María Cristina Garrido fueron declaradas culpables por los delitos de atentado, desorden público y desobediencia, cargos por los que también fueron procesados centenares de manifestantes del 11J.

Las hermanas Garrido son madres de dos y tres niños, respectivamente, que ahora se encuentran al cuidado de familiares. En el caso de Angélica es preocupante su estado de salud pues la opositora sufrió una parálisis en la mitad de su cuerpo a consecuencia de un accidente cerebro-vascular en prisión.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.