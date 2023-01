CDMX, México.- Mariana Castillo, madre del preso político Gilberto Castillo Castillo denunció a través de las redes sociales que su hijo está siendo medicado sin autorización en el Combinado del Este.

El joven, detenido por manifestarse el 11 de julio, padece discapacidad intelectual por lo que cualquier tratamiento al que lo sometan debe ser consultado antes con su familia.

Mediante una directa de Facebook, su madre contó que, cuando fue a visitarlo a prisión, se enteró de que le estaban dando un tranquilizante: amitriptilina. El chico se quejó con ella y le comentó que el fármaco le provoca mucho sueño.

“Mi niño nunca ha salido de primer grado, tiene retraso mental, y cuando yo llego a la prisión le están dando amitriptilina sin preguntarme si el niño puede tomar eso o no”, contó la mujer en un video que ha sido compartido en redes sociales.

El pasado noviembre, Mariana contó a Cubanet cómo está viviendo Gilberto y su familia su estancia en la cárcel. “Mi hijo se acuesta con el estómago pegado a la espalda del hambre, y me dice que ni dormir puede porque allí hay que tener un ojo abierto y otro cerrado. El niño está tan asustado que no sale de la celda ni a ver el televisor. Prefiere quedarse en su cama para no meterse en problemas. Con esa agonía vive él, y vivo yo”.

Gilberto Castillo por su discapacidad no se siente cómodo interactuando con otras personas, ocasionalmente repite frases sin sentido y es incapaz de leer o escribir siquiera su nombre. Si debe firmar algo, embarra su dedo de tinta y lo estampa en el papel. Así hizo con toda la documentación durante el proceso penal en su contra, aunque no tuviera claro qué decía.

En el juicio, el abogado que sus padres contrataron pidiendo el dinero prestado, presentó muchos papeles para demostrar que el chico tiene una discapacidad intelectual: la baja del Servicio Militar, la historia clínica, el expediente de la Escuela Especial; pero nada lo salvó. Para los tribunales cubanos, Gilberto era culpable de algo atroz: haber lanzado tres pequeñas piedras a un cristal en Güira de Melena. Y no cualquier cristal, sino el de una tienda en MLC. Por ello lo sentenciaron a seis años en prisión.

