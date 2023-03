La Habana, Cuba-. El prisionero político Yasser Fernando Rodríguez González, recluido en el centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre, que se encuentra en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, denuncia la falta de condiciones básicas existente en el penal.

A través de una llamada telefónica breve, el prisionero político comunicó a CubaNet que de los tres cubículos de la compañía 2, donde se encuentra en la actualidad, solamente hay lámparas en el tercero, por lo que los dos restantes (incluido el suyo) permanecen a oscuras.

Rodríguez González señaló también que el manifestante del 11 de julio y opositor Walfrido Rodríguez Piloto, prisionero en la compañía 1, se ve obligado a dormir en el suelo. La tabla que usa como cama está infestada de chinches y los militares se niegan a cambiarla, a pesar de que en múltiples ocasiones el activista lo ha denunciado.

El prisionero político destacó que el horario asignado a los reclusos para hablar por teléfono es muy restringido. Apenas les permiten unos pocos minutos una vez cada 15 o 20 días. Se refirió, además, a otras deficiencias presentes en la instalación e hizo hincapié en que la totalidad de ellas son del conocimiento de todos los jefes de la prisión.

Yasser Fernando detalló que la comida tiene mal sabor y no está bien elaborada, y que el televisor de la compañía 2 está roto y los militares al mando no hacen gestiones para su reparación, alegando que no hay personal disponible para ello.

Yasser Fernando Rodríguez González fue encarcelado el 25 de noviembre de 2020 como represalia por transmitir en su perfil de Facebook varias directas en las cuales exhortaba al pueblo de Cuba a perder el miedo y unirse para lograr el fin de la dictadura castrista. Después de más de doce meses cautivo sin juicio fue condenado a siete años de privación de libertad por el supuesto delito de “incitación a la rebelión”.

